Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Французький посол в Росії прибуде на інавгурацію Путіна, — Reuters arrow

Французький посол в Росії прибуде на інавгурацію Путіна, — Reuters

6 травня 2024 23:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Французький посол в Росії прибуде на інавгурацію Путіна, — Reuters
Посол Франції в Росії П'єр Леві. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Посол Франції в Росії П'єр Леві прибуде у вівторок, 7 травня, до Кремлівського палацу на інавгурацію Володимира Путіна. При цьому зазначається, що рішення МЗС країни може спричинити розкол у європейській дипломатичній спільноті.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Читайте також:

Посол Франції в Росії поїде на інавгурацію Путіна

За даними джерела агенції у французькому дипвідомстві, таке рішення ризикує спровокувати потенційний розкол дипломатичних установ країн Заходу. Першочергово це заявили голови МЗС країн Балтії, які категорично засудили будь-яку форму легітимізації Путіна та потенційного підриву України у війні з Росією.

Також видання зауважує, що незадовго до ухвалення подібного рішення у Парижі засуджували те, як у Росії проходили вибори. У Єлисейському палаці заявили, що подібний формат вважається повним порушенням міжнародного права.

При цьому журналісти додають, що офіційні урядові особи країн заходу не виявили бажання вирушати до Москви на інавгурацію Путіна, продовжуючи бойкот.

Нагадаємо, раніше речник Держдепу США Меттью Міллер заявив, що Америка визнає Володимира Путіна легітимним президентом Росії, але на інавгурацію свого делегата не відправить.

Водночас в МЗС України заявили, що не бачать правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом країни-агресорки.

Франція
МЗС
Кремль
президент
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень