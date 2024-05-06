Французький посол в Росії прибуде на інавгурацію Путіна, — Reuters

Посол Франції в Росії П'єр Леві. Фото: росЗМІ

Посол Франції в Росії П'єр Леві прибуде у вівторок, 7 травня, до Кремлівського палацу на інавгурацію Володимира Путіна. При цьому зазначається, що рішення МЗС країни може спричинити розкол у європейській дипломатичній спільноті.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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За даними джерела агенції у французькому дипвідомстві, таке рішення ризикує спровокувати потенційний розкол дипломатичних установ країн Заходу. Першочергово це заявили голови МЗС країн Балтії, які категорично засудили будь-яку форму легітимізації Путіна та потенційного підриву України у війні з Росією.

Також видання зауважує, що незадовго до ухвалення подібного рішення у Парижі засуджували те, як у Росії проходили вибори. У Єлисейському палаці заявили, що подібний формат вважається повним порушенням міжнародного права.

При цьому журналісти додають, що офіційні урядові особи країн заходу не виявили бажання вирушати до Москви на інавгурацію Путіна, продовжуючи бойкот.

Нагадаємо, раніше речник Держдепу США Меттью Міллер заявив, що Америка визнає Володимира Путіна легітимним президентом Росії, але на інавгурацію свого делегата не відправить.

Водночас в МЗС України заявили, що не бачать правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом країни-агресорки.