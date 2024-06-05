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Финские пограничники регулярно фиксируют "воздушные объекты" на границе с РФ

5 июня 2024 20:19
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Финские пограничники регулярно фиксируют "воздушные объекты" на границе с РФ
Пограничники Финляндии. Фото: Yle
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Пограничники Финляндии регулярно фиксируют "воздушные объекты" на границе с Российской Федерацией. Однако, какие это именно объекты пока не рассказывают.

Об этом сообщает заместитель командующего Пограничной службой Северной Карелии Самули Мутонена, пишет цитирует Yle.

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Угроза влияния из России остается большой

Как рассказал Мутонен, взаимодействие между финскими и российскими пограничниками не изменилось, впрочем "жизнь" Пограничной службы в целом потерпела серьезные изменения за последний год.

В том числе Мутонен отметил, что угроза гибридного влияния со стороны России остается большой. На территории агрессора остаются люди, желающие попасть в Финляндию.

Напомним, Финляндия предлагала закон, позволяющий пограничникам возвращать мигрантов, пытающихся въехать из России. Это решение может вынудить Хельсинки временно нарушить свои международные обязательства.

Ранее в финском городе Каяани полиция произвела обыск общежития профессионального колледжа. У трех русских студентов были обнаружены товары двойного назначения, которые могут использоваться для военных целей.

Также городская администрация Лаппеенранты финского муниципалитета, расположенного недалеко от восточной границы с Россией, обратилась в правоохранительные органы из-за акта вандализма. Неизвестные срезали украинский флаг.

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