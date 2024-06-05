Финские пограничники регулярно фиксируют "воздушные объекты" на границе с РФ
Пограничники Финляндии регулярно фиксируют "воздушные объекты" на границе с Российской Федерацией. Однако, какие это именно объекты пока не рассказывают.
Об этом сообщает заместитель командующего Пограничной службой Северной Карелии Самули Мутонена, пишет цитирует Yle.
Угроза влияния из России остается большой
Как рассказал Мутонен, взаимодействие между финскими и российскими пограничниками не изменилось, впрочем "жизнь" Пограничной службы в целом потерпела серьезные изменения за последний год.
В том числе Мутонен отметил, что угроза гибридного влияния со стороны России остается большой. На территории агрессора остаются люди, желающие попасть в Финляндию.
Напомним, Финляндия предлагала закон, позволяющий пограничникам возвращать мигрантов, пытающихся въехать из России. Это решение может вынудить Хельсинки временно нарушить свои международные обязательства.
Ранее в финском городе Каяани полиция произвела обыск общежития профессионального колледжа. У трех русских студентов были обнаружены товары двойного назначения, которые могут использоваться для военных целей.
Также городская администрация Лаппеенранты финского муниципалитета, расположенного недалеко от восточной границы с Россией, обратилась в правоохранительные органы из-за акта вандализма. Неизвестные срезали украинский флаг.
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