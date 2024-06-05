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Фінські прикордонники регулярно фіксують "повітряні об'єкти" на кордоні з РФ

5 червня 2024 20:19
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Фінські прикордонники регулярно фіксують "повітряні об'єкти" на кордоні з РФ
Прикордонники Фінляндії. Фото: Yle
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Прикордонники Фінляндії регулярно фіксують "повітряні об'єкти" на кордоні з Російською Федерацією. Однак, які це саме об’єкти — поки що не розповідають.

Про це повідомляє заступник командувача Прикордонної служби Північної Карелії Самулі Мутонена, пише цитує Yle.

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Розгроза впливу з Росії залишається великою

Як розповів Мутонен, взаємодія між фінськими та російськими прикордонниками не змінилась, втім "життя" Прикордонної служби загалом потерпіло серйозних змін за останній рік. 

У тому ж числі Мутонен відзначив, що загроза гібридного впливу з боку Росії залишається великою. На території агресора залишаються люди, які б бажали потрапити до Фінляндії.

Нагадаємо, Фінляндія пропонувала закон, який дозволить прикордонникам повертати мігрантів, які намагаються в'їхати з Росії. Це рішення може змусити Гельсінкі тимчасово порушити свої міжнародні зобов'язання.

Раніше у фінському місті Каяані поліція провела обшук гуртожитку професійного коледжу. У трьох російських студентів було виявлено товари подвійного призначення, які можуть використувуватися для військових цілей.

Також міська адміністрація Лаппеенранти фінського муніципалітету, розташованого недалеко від східного кордону з Росією, звернулася до правоохоронних органів через акт вандалізму. Невідомі зрізали український прапор.

Фінляндія
росіяни
війна в Україні
прикордонники
Росія
загроза

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