Сколько денег Украина получила от партнеров

Европейский инвестиционный банк. Фото: открытые источники

Международные партнеры предоставили большое количество финансовой помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. По состоянию на 28 мая 2024 года, Украина получила финансирование более 85 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Читайте также:

Финансовая помощь от партнеров

Так, источниками финансирования государственного бюджета есть военные облигации, кредиты от Международных финансовых организаций и двусторонние кредиты и гранты.

Лидером по объему предоставленной финансовой помощи стал Европейский Союз: в течение 2022-2023 годов Украине суммарно выделили 27,491 млрд долларов в эквиваленте. В то же время сумма помощи от США достигла 22,93 млрд долларов, а МВФ — 7,168 млрд долларов.

Кроме того, Япония выделила Украине 4,207 млрд долларов, Канада 3,646 млрд долларов, Великобритания 2,038 млрд долларов, Всемирный банк 2,045 млрд долларов, Германия 1,689 млрд долларов, а Европейский инвестиционный банк — 720 млн долларов.

Ниже в списке по количеству помощи разместились ряд стран Европы, взнос каждой из которых не превышает 1 млрд долларов: Норвегия, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Дания, Швеция, Финляндия, Швейцария, Литва, Ирландия, Латвия, Австрия, Бельгия, Исландия, Албания и Эстония.

Но в целом с лидерами списка они передали Украине 73,573 млрд долларов только в период 2022-2023 годов.

Кто продолжает помогать в 2024 году

С начала этого года наибольшую финансовую помощь оказали:

Европейский Союз — 6,484 млрд долларов (в эквиваленте);

Япония — 2,131 млрд долларов;

Канада — 1,471 млрд долларов.

Кроме того, существенные суммы предоставили МВФ, Великобритания, Норвегия, Всемирный банк и Испания. Суммарно с начала года по 28 мая Украина получила 11,8 млрд долларов.

Помощь от партнеров в 2024 году. Фото: Минфин

Напомним, Швеция предоставит Украине новый пакет помощи для нужд энергетики. Соответствующее решение о выделении средств приняло правительство страны.

Также мы писали, что на саммите НАТО в Вашингтоне Украине будет предоставлен пакет помощи от Альянса. Впрочем, вопрос о вступлении страны в организацию обсуждать не планируют из-за российского вторжения.