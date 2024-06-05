Сколько денег Украина получила от партнеров

Финансовая помощь от партнеров — сколько денег получила Украина с начала полномасштабной войны
Международные партнеры предоставили большое количество финансовой помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. По состоянию на 28 мая 2024 года, Украина получила финансирование более 85 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Финансовая помощь от партнеров
Так, источниками финансирования государственного бюджета есть военные облигации, кредиты от Международных финансовых организаций и двусторонние кредиты и гранты.
Лидером по объему предоставленной финансовой помощи стал Европейский Союз: в течение 2022-2023 годов Украине суммарно выделили 27,491 млрд долларов в эквиваленте. В то же время сумма помощи от США достигла 22,93 млрд долларов, а МВФ — 7,168 млрд долларов.
Кроме того, Япония выделила Украине 4,207 млрд долларов, Канада 3,646 млрд долларов, Великобритания 2,038 млрд долларов, Всемирный банк 2,045 млрд долларов, Германия 1,689 млрд долларов, а Европейский инвестиционный банк — 720 млн долларов.
Ниже в списке по количеству помощи разместились ряд стран Европы, взнос каждой из которых не превышает 1 млрд долларов: Норвегия, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Дания, Швеция, Финляндия, Швейцария, Литва, Ирландия, Латвия, Австрия, Бельгия, Исландия, Албания и Эстония.
Но в целом с лидерами списка они передали Украине 73,573 млрд долларов только в период 2022-2023 годов.
Кто продолжает помогать в 2024 году
С начала этого года наибольшую финансовую помощь оказали:
- Европейский Союз — 6,484 млрд долларов (в эквиваленте);
- Япония — 2,131 млрд долларов;
- Канада — 1,471 млрд долларов.
Кроме того, существенные суммы предоставили МВФ, Великобритания, Норвегия, Всемирный банк и Испания. Суммарно с начала года по 28 мая Украина получила 11,8 млрд долларов.
Напомним, Швеция предоставит Украине новый пакет помощи для нужд энергетики. Соответствующее решение о выделении средств приняло правительство страны.
Также мы писали, что на саммите НАТО в Вашингтоне Украине будет предоставлен пакет помощи от Альянса. Впрочем, вопрос о вступлении страны в организацию обсуждать не планируют из-за российского вторжения.
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