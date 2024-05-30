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Швеція надасть ще 42,5 млн євро допомоги для України — на що підуть кошти

30 травня 2024 16:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Швеція допоможе українській енергетиці й виділить ще понад 42 млн євро
Вивантаження допомоги. Ілюстративне фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Швеція надасть Україні новий пакет допомоги для потреб енергетики. Відповідне рішення про виділення коштів ухвалив уряд країни.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України у четвер, 30 травня.

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"Уряд Швеції ухвалив рішення про надання нового пакету допомоги для потреб української енергетики", — йдеться у повідомленні.

Так, близько 42,5 мільйона євро будуть спрямовані до Фонду підтримки енергетики України, який був створений за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісара Кадрі Сімсон. А ще майже 12,7 млн євро підуть на підтримку енергетики через Програму розвитку ООН.

Галущенко подякував шведським партнерам за черговий внесок у зміцнення енергетичної безпеки України. Надані кошти витратять на постачання енергообладнання — генераторів, трансформаторів та іншого й відновлення енергетичної інфраструктури Харківської, Одеської, Миколаївської та Київської областей.

"Йдеться передусім про забезпечення енергопостачання об’єктів критичної соціальної інфраструктури — шкіл, лікарень, транспорту та водопостачання", — уточнили в міністерстві.

Там додали, що Швеція є одним із найбільших спонсорів Фонду підтримки енергетики України, зробивши внесок на суму у майже 25,3 млн євро.

Нагадаємо, Швеція готова надати Україні найбільший пакет військової допомоги на суму майже 1,3 млрд доларів. До нього буде входити озброєння для ППО і літак радіолокаційного перехоплення Saab Airborne Surveillance.

Також ми писали, що Швеція дозволила Україні наносити удари по території РФ за допомогою шведського озброєння, яке вже доставлене в Україну. 

Міненерго
війна в Україні
енергетика
фінансова допомога
гуманітарна допомога
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