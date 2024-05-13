Зеленський провів розмову з прем'єрами Швеції і Люксембургу — що обговорили

Володимир Зеленський проводить переговори. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і очільником уряду Люксембургу Люком Фріденом. Співрозмовники обговорили підготовку до Саміту миру і посилення оборонної підтримки України.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі та в соцмережі X у понеділок, 13 травня.

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Швеція та Люксембург візьмуть участь у Саміті миру, який є першою можливістю напрацювати основу для відновлення повної сили міжнародного права, зазначив Зеленський.

За словами Президента, лідери обговорили оборонну допомогу для України. Гарант розповів про нагальні потреби України.

Зеленський і Крістерссон обговорили наповнення наступного пакета оборонної підтримки від Швеції, зокрема і посилення протиповітряної оборони.

"Ми також говорили про підготовку до майбутнього саміту Україна – Північна Європа і саміту миру у Швейцарії. Я дякую прем'єр-міністру Крістерссону за підтвердження своєї участі в ньому", — написав Президент.

Також Саміт миру обговорювався у розмові Зеленського з Фріденом. Люксембург підтвердив свою участь. Окрім того, піднімалося питання фінансування Люксембургом оборонної підтримки для України.

"Готуємося зафіксувати це у двосторонній безпековій угоді. Дякую за готовність разом наближати справедливий мир", — додав глава держави.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що майбутній саміт миру може стати "великим кроком". Його проведуть у червні.

До слова, Президент України Володимир Зеленський провів низку телефонних розмов з міжнародними урядовцями. Основною темою виступила підготовка до Глобального Саміту миру у Швейцарії.

Раніше Зеленський поділився деталями підготовки до першого Глобального саміту миру та заявив, що до нього можуть доєднатися всі охочі.