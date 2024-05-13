Зеленский провел разговор с премьерами Швеции и Люксембурга — что обсудили

Владимир Зеленский ведет переговоры. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и главой правительства Люксембурга Люком Фриденом. Собеседники обсудили подготовку к Саммиту мира и усиление оборонной поддержки Украины.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале и в соцсети X в понедельник, 13 мая.

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Швеция и Люксембург примут участие в Саммите мира, который является первой возможностью выработать основу для восстановления полной силы международного права, отметил Зеленский.

По словам президента, лидеры обсудили оборонную помощь для Украины. Гарант рассказал о неотложных потребностях Украины.

Зеленский и Кристерссон обсудили наполнение следующего пакета оборонной поддержки от Швеции, в том числе усиление противовоздушной обороны.

"Мы также говорили о подготовке к предстоящему саммиту Украина — Северная Европа и саммиту мира в Швейцарии. Я благодарю премьер-министра Кристерссона за подтверждение своего участия в нем", — написал Президент Украины.

Также Саммит мира обсуждался в разговоре Зеленского с Фриденом. Люксембург подтвердил свое участие. Кроме того, поднимался вопрос о финансировании Люксембургом оборонной поддержки для Украины.

"Готовимся зафиксировать это в двустороннем соглашении безопасности. Спасибо за готовность вместе приближать справедливый мир", — добавил глава государства.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предстоящий саммит мира может стать "большим шагом". Его проведут в июне.

К слову, Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд телефонных разговоров с международными членами правительства. Основной темой выступила подготовка к Глобальному Саммиту мира в Швейцарии.

Ранее Зеленский поделился деталями подготовки к первому Глобальному саммиту мира и заявил, что к нему могут присоединиться все желающие.