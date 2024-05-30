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Швеция предоставит еще 42,5 млн евро помощи для Украины — на что пойдут средства

30 мая 2024 16:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Швеция поможет украинской энергетике и выделит еще более 42 млн. евро
Выгрузка помощи. Иллюстративное фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Швеция предоставит Украине новый пакет помощи потребностям энергетики. Соответствующее решение о выделении средств приняло правительство страны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в четверг, 30 мая.

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"Правительство Швеции приняло решение о предоставлении нового пакета помощи для нужд украинской энергетики", — говорится в сообщении.

Так, около 42,5 млн евро будут направлены в Фонд поддержки энергетики Украины, созданный по инициативе министра энергетики Германа Галущенко и еврокомиссара Кадри Симсон. А еще почти 12,7 млн евро пойдут в поддержку энергетики через Программу развития ООН.

Галущенко поблагодарил шведских партнеров за очередной вклад в укрепление энергетической безопасности Украины. Выделенные средства потратят на поставку энергооборудования — генераторов, трансформаторов и прочего и восстановление энергетической инфраструктуры Харьковской, Одесской, Николаевской и Киевской областей.

"Речь идет прежде всего об обеспечении энергоснабжения объектов критической социальной инфраструктуры — школ, больниц, транспорта и водоснабжения", — уточнили в министерстве.

Там добавили, что Швеция является одним из крупнейших спонсоров Фонда поддержки энергетики Украины, внеся вклад на сумму почти в 25,3 млн евро.

Напомним, Швеция готова предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму почти 1,3 млрд долларов. В него будет входить вооружение для ПВО и самолет радиолокационного перехвата Saab Airborne Surveillance.

Также мы писали, что Швеция разрешила Украине наносить удары по территории РФ с помощью шведского вооружения, которое уже доставлено в Украину.

Минэнерго
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