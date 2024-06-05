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Фінансова допомога від партнерів — скільки грошей отримала Україна від початку повномасштабної війни

5 червня 2024 08:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Скільки коштів Україна отримала від партнерів
Європейський інвестиційний банк. Фото: відкриті джерела
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міжнародні партнери надали велику кількість фінансової допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Станом на 28 травня 2024 року Україна отримала фінансування понад 85 млрд доларів.

Про це свідчать дані Мінфіну.

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Фінансова допомога від партнерів

Так, джерелами фінансування державного бюджету є військові облігації, кредити від Міжнародних фінансових організацій та двосторонні кредити й гранти.

Лідером за обсягом наданої фінансової допомоги став Європейський Союз: протягом 2022-2023 років Україні сумарно надали 27,491 млрд доларів в еквіваленті. Водночас сума допомоги від США сягнула 22,93 млрд доларів, а МВФ — 7,168 млрд доларів.

Крім того, Японія надала Україні 4,207 млрд доларів, Канада 3,646 млрд доларів, Велика Британія 2,038 млрд доларів, Світовий банк 2,045 млрд доларів, Німеччина 1,689 млрд доларів, а Європейський інвестиційний банк — 720 млн доларів.

Нижче у списку за кількістю допомоги розмістилися низка країн Європи, внесок кожної з яких не перевищує 1 млрд доларів: Норвегія, Франція, Італія, Нідерланди, Іспанія, Данія, Швеція, Фінляндія, Швейцарія, Литва, Ірландія, Латвія, Австрія, Бельгія, Ісландія, Албанія та Естонія.

Але загалом з лідерами списку вони передали Україні 73,573 млрд доларів лише у період 2022-2023 років.

Хто продовжує допомагати у 2024 році

З початку цього року найбільшу фінансову допомогу надали:

  • Європейський Союз — 6,484 млрд доларів (в еквіваленті);
  • Японія — 2,131 млрд доларів;
  • Канада — 1,471 млрд доларів.

Окрім того, суттєві суми надали МВФ, Велика Британія, Норвегія, Світовий банк та Іспанія. Сумарно від початку року до 28 травня Україна отримала 11,8 млрд доларів.

фінансування України у 2024 році
Допомога від партнерів у 2024 році. Фото: Мінфін

Нагадаємо, Швеція надасть Україні новий пакет допомоги для потреб енергетики. Відповідне рішення про виділення коштів ухвалив уряд країни.

Також ми писали, що на саміті НАТО у Вашингтоні Україні буде надано пакет допомоги від Альянсу. Втім, питання про вступ країни до організації обговорювати не планують через російське вторгнення.

окупанти
гроші
НАТО
війна в Україні
США
Європа
фінансова допомога

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