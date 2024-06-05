Скільки коштів Україна отримала від партнерів

Європейський інвестиційний банк. Фото: відкриті джерела

Міжнародні партнери надали велику кількість фінансової допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Станом на 28 травня 2024 року Україна отримала фінансування понад 85 млрд доларів.

Про це свідчать дані Мінфіну.

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Фінансова допомога від партнерів

Так, джерелами фінансування державного бюджету є військові облігації, кредити від Міжнародних фінансових організацій та двосторонні кредити й гранти.

Лідером за обсягом наданої фінансової допомоги став Європейський Союз: протягом 2022-2023 років Україні сумарно надали 27,491 млрд доларів в еквіваленті. Водночас сума допомоги від США сягнула 22,93 млрд доларів, а МВФ — 7,168 млрд доларів.

Крім того, Японія надала Україні 4,207 млрд доларів, Канада 3,646 млрд доларів, Велика Британія 2,038 млрд доларів, Світовий банк 2,045 млрд доларів, Німеччина 1,689 млрд доларів, а Європейський інвестиційний банк — 720 млн доларів.

Нижче у списку за кількістю допомоги розмістилися низка країн Європи, внесок кожної з яких не перевищує 1 млрд доларів: Норвегія, Франція, Італія, Нідерланди, Іспанія, Данія, Швеція, Фінляндія, Швейцарія, Литва, Ірландія, Латвія, Австрія, Бельгія, Ісландія, Албанія та Естонія.

Але загалом з лідерами списку вони передали Україні 73,573 млрд доларів лише у період 2022-2023 років.

Хто продовжує допомагати у 2024 році

З початку цього року найбільшу фінансову допомогу надали:

Європейський Союз — 6,484 млрд доларів (в еквіваленті);

Японія — 2,131 млрд доларів;

Канада — 1,471 млрд доларів.

Окрім того, суттєві суми надали МВФ, Велика Британія, Норвегія, Світовий банк та Іспанія. Сумарно від початку року до 28 травня Україна отримала 11,8 млрд доларів.

Допомога від партнерів у 2024 році. Фото: Мінфін

Нагадаємо, Швеція надасть Україні новий пакет допомоги для потреб енергетики. Відповідне рішення про виділення коштів ухвалив уряд країни.

Також ми писали, що на саміті НАТО у Вашингтоні Україні буде надано пакет допомоги від Альянсу. Втім, питання про вступ країни до організації обговорювати не планують через російське вторгнення.