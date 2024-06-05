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Федоров сообщил о возобновлении дорожного движения по гребле ДнепроГЭС

5 июня 2024 19:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Дорожное движение по гребле ДнепроГЭС восстановили
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Запорожье возобновили дорожное движение по плотине ДнепроГЭС. Это удалось сделать через четыре дня с момента российского обстрела.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в среду, 5 июня.

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Федоров подчеркнул, что люди, которые занимались возобновлением движения, сделали невероятное:

  • Государственная специальная служба транспорта;
  • работники станции;
  • коммунальщики города;
  • подрядчики ООО "Промышленный альпинизм" и ООО "Автомагистраль-Юг";
  • специалисты Украинского института стальных конструкций имени В. М. Шимановского;
  • патрульная полиция;
  • областные и городские власти.

"Все работали круглосуточно, чтобы жители Запорожья как можно скорее могли передвигаться между двумя берегами безопасно и без пробок", — отметил глава Запорожской ОВА.

Он поблагодарил каждого, кто работал, за объединение усилий, а людей — за выдержку.

Напомним, Федоров рассказал, что после российских обстрелов в ночь на 1 июня Днепровская гидроэлектростанция находилась в критическом состоянии.

Также в результате российского удара по Днепровской ГЭС движение по плотине электростанции было перекрыто.

Украина
ГЭС
Иван Федоров
обстрелы
Запорожье
война
автомобиль

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