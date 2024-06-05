Дорожное движение по гребле ДнепроГЭС восстановили

Федоров сообщил о возобновлении дорожного движения по гребле ДнепроГЭС
В Запорожье возобновили дорожное движение по плотине ДнепроГЭС. Это удалось сделать через четыре дня с момента российского обстрела.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в среду, 5 июня.
Дорожное движение по плотине ДнепроГЭС
Федоров подчеркнул, что люди, которые занимались возобновлением движения, сделали невероятное:
- Государственная специальная служба транспорта;
- работники станции;
- коммунальщики города;
- подрядчики ООО "Промышленный альпинизм" и ООО "Автомагистраль-Юг";
- специалисты Украинского института стальных конструкций имени В. М. Шимановского;
- патрульная полиция;
- областные и городские власти.
"Все работали круглосуточно, чтобы жители Запорожья как можно скорее могли передвигаться между двумя берегами безопасно и без пробок", — отметил глава Запорожской ОВА.
Он поблагодарил каждого, кто работал, за объединение усилий, а людей — за выдержку.
Напомним, Федоров рассказал, что после российских обстрелов в ночь на 1 июня Днепровская гидроэлектростанция находилась в критическом состоянии.
Также в результате российского удара по Днепровской ГЭС движение по плотине электростанции было перекрыто.
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