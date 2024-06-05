Дорожное движение по гребле ДнепроГЭС восстановили

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В Запорожье возобновили дорожное движение по плотине ДнепроГЭС. Это удалось сделать через четыре дня с момента российского обстрела.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в среду, 5 июня.

Читайте также:

Дорожное движение по плотине ДнепроГЭС

Федоров подчеркнул, что люди, которые занимались возобновлением движения, сделали невероятное:

Государственная специальная служба транспорта;

работники станции;

коммунальщики города;

подрядчики ООО "Промышленный альпинизм" и ООО "Автомагистраль-Юг";

специалисты Украинского института стальных конструкций имени В. М. Шимановского;

патрульная полиция;

областные и городские власти.

"Все работали круглосуточно, чтобы жители Запорожья как можно скорее могли передвигаться между двумя берегами безопасно и без пробок", — отметил глава Запорожской ОВА.

Он поблагодарил каждого, кто работал, за объединение усилий, а людей — за выдержку.

Напомним, Федоров рассказал, что после российских обстрелов в ночь на 1 июня Днепровская гидроэлектростанция находилась в критическом состоянии.

Также в результате российского удара по Днепровской ГЭС движение по плотине электростанции было перекрыто.