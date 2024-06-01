Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Запорізькій ОВА попередили про критичну ситуацію навколо ДніпроГЕС arrow

В Запорізькій ОВА попередили про критичну ситуацію навколо ДніпроГЕС

1 червня 2024 23:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Запорізькій ОВА попередили про критичну ситуацію навколо ДніпроГЕС
Дніпровська ГЕС. Фото ілюстративне: Укргідроенерго
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що після російського обстрілу в ніч на суботу Дніпровська гідроелектростанція перебуває в критичному стані. Наразі вивчається можливість відкриття безпечного руху транспорту.

Про це Федоров повідомив в ефірі телемарафону у суботу, 1 червня.

Читайте також:

Дніпровська ГЕС у критичному стані

"Наразі в критичному стані знаходиться ДніпроГЕС. Не йдеться навіть про виробництво електроенергії", — зазначив Федоров.

Наразі повністю перекрито рух з лівого берега Дніпра на правий, в зв'язку з чим мешканці обмежені в трафіку.

"Для об’їзду використовуються два мости, де налагоджена логістика в обидва боки. У вихідні поки будемо так", — пояснив Федоров.

Проїзд через Дніпровську ГЕС

Федоров зазначив, що міська влада буде консультуватися з фахівцями, "щоб, якщо відкривати рух ДніпроГЕС, то він має бути безпечним для того транспорту, для якого він буде відкритий".

"Сподіваюся, що найближчими днями ми зможемо дати мешканцям чітку відповідь відносно логістики через ДніпроГЕС у Запоріжжі", — сказав голова ОВА.

Очільник ОВА повідомив також, що п’ятниця була рекордним днем, коли ворог понад 500 разів атакував населені пункти Запорізької області, здебільшого прикордонні.  

Раніше ми повідомляли, що внаслідок нічного російського удару по Дніпровській ГЕС рух греблею електростанції було перекрито. Наразі комунальні служби Запоріжжя працюють над тим, аби відновити рух за ці вихідні.

Нагадуємо, що дві гідроелектростанції вивели з експлуатації через обстріли росіян. На сьогодні вся гідрогенерація зазнала пошкоджень.

Україна
Іван Федоров
Дніпропетровська область
війна
Укргідроенерго

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном