В Запорізькій ОВА попередили про критичну ситуацію навколо ДніпроГЕС

Дніпровська ГЕС. Фото ілюстративне: Укргідроенерго

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що після російського обстрілу в ніч на суботу Дніпровська гідроелектростанція перебуває в критичному стані. Наразі вивчається можливість відкриття безпечного руху транспорту.

Про це Федоров повідомив в ефірі телемарафону у суботу, 1 червня.

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Дніпровська ГЕС у критичному стані

"Наразі в критичному стані знаходиться ДніпроГЕС. Не йдеться навіть про виробництво електроенергії", — зазначив Федоров.

Наразі повністю перекрито рух з лівого берега Дніпра на правий, в зв'язку з чим мешканці обмежені в трафіку.

"Для об’їзду використовуються два мости, де налагоджена логістика в обидва боки. У вихідні поки будемо так", — пояснив Федоров.

Проїзд через Дніпровську ГЕС

Федоров зазначив, що міська влада буде консультуватися з фахівцями, "щоб, якщо відкривати рух ДніпроГЕС, то він має бути безпечним для того транспорту, для якого він буде відкритий".

"Сподіваюся, що найближчими днями ми зможемо дати мешканцям чітку відповідь відносно логістики через ДніпроГЕС у Запоріжжі", — сказав голова ОВА.

Очільник ОВА повідомив також, що п’ятниця була рекордним днем, коли ворог понад 500 разів атакував населені пункти Запорізької області, здебільшого прикордонні.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок нічного російського удару по Дніпровській ГЕС рух греблею електростанції було перекрито. Наразі комунальні служби Запоріжжя працюють над тим, аби відновити рух за ці вихідні.

Нагадуємо, що дві гідроелектростанції вивели з експлуатації через обстріли росіян. На сьогодні вся гідрогенерація зазнала пошкоджень.