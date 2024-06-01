В Запорожской ОВА предупредили о критической ситуации вокруг ДнепроГЭС

Днепровская ГЭС. Фото иллюстративное: Укргидроэнерго

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что после российских обстрелов в ночь на субботу Днепровская гидроэлектростанция находится в критическом состоянии. Изучается возможность открытия безопасного движения транспорта.

Об этом Федоров сообщил в эфире телемарафона в субботу, 1 июня.

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Днепровская ГЭС в критическом состоянии

"В настоящее время в критическом состоянии находится ДнепроГЭС. Речь даже не идет о производстве электроэнергии", — отметил Федоров.

Пока полностью перекрыто движение с левого берега Днепра на правый, в связи с чем жители ограничены в трафике.

"Для объезда используются два моста, где отлажена логистика в обе стороны. В выходные пока будем так", - пояснил Федоров.

Проезд через Днепровскую ГЭС

Федоров отметил, что городские власти будут консультироваться со специалистами, "чтобы, если открывать движение ДнепроГЭС, то оно должно быть безопасным для того транспорта, для которого он будет открыт".

"Надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем дать жителям четкий ответ относительно логистики через ДнепроГЭС в Запорожье", - сказал глава ОВА.

Глава ОВА сообщил также, что пятница была рекордным днем, когда враг более 500 раз атаковал населенные пункты Запорожской области, в основном пограничные.

Ранее мы сообщали, что в результате ночного российского удара по Днепровской ГЭС движение плотиной электростанции было перекрыто. Коммунальные службы Запорожья работают над тем, чтобы возобновить движение за эти выходные.

Напоминаем, что две гидроэлектростанции вывели из эксплуатации из-за обстрелов россиян. На сегодняшний день вся гидрогенерация получила повреждения.