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Наслідки обстрілів критичної інфраструктури — дві ГЕС виведено з експлуатації

9 травня 2024 20:07
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Наслідки обстрілів критичної інфраструктури — дві ГЕС виведено з експлуатації
Руйнування ГЕС. Ілюстративне фото: Офіс Генпрокурора
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Дві гідроелектростанції вивели з експлуатації через обстріли росіян. На сьогодні вся гідрогенерація зазнала пошкоджень.

Про це повідомила пресслужба Укргідроенерго в четвер, 9 травня.

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Наслідки ворожої атаки

Вчора, 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики. Тому наразі дві ГЕС виведено з експлуатації.

"Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів", — йдеться в повідомленні.

Як інформують в "Укргідроенерго", на сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Зазначається, що знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів.

"Нині підтримка, допомога і рішучі дії міжнародної спільноти як ніколи надзвичайно важливі", — наголошують в "Укргідроенерго".

Нагадаємо, напередодні вночі Росія завдала удару по Кіровоградській області. Під прицілом, зокрема, опинився об'єкт критичної інфраструктури. Крім того, внаслідок ворожої атаки травмована дитина.

Під час тієї ж нічної повітряної тривоги Росія знову обстріляла Харків. За попередньою інформацією, ворог завдав удару "шахедами". 

Тоді ж РФ атакувала Київ крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У Запоріжжі окупанти вразили обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури.

російські війська
електроенергія
обстріли
ГЕС
війна в Україні
атака
Укргідроенерго

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