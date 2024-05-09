Последствия обстрелов критической инфраструктуры — две ГЭС выведены из эксплуатации

Разрушение ГЭС. Иллюстративное фото: Офис Генпрокурора

Две гидроэлектростанции вывели из эксплуатации из-за обстрелов россиян. На сегодняшний день вся гидрогенерация получила повреждения.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидроэнерго в четверг, 9 мая.

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Последствия вражеской атаки

Вчера, 8 мая, во время утренних обстрелов критической инфраструктуры, значительные поражения были нанесены и объектам гидроэнергетики. Поэтому две ГЭС выведены из эксплуатации.

"Враг продолжает массированно атаковать и уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, нанося разрушительные целенаправленные удары", — говорится в сообщении.

Как информируют в "Укргидроэнерго", на сегодняшний день вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Отмечается, что уничтоженное оборудование требует больших усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств.

"Сейчас поддержка, помощь и решительные действия международного сообщества как никогда чрезвычайно важны", — отмечают в "Укргидроэнерго".

Напомним, накануне ночью Россия нанесла удар по Кировоградской области. Под прицелом в частности оказался объект критической инфраструктуры. Кроме того, в результате вражеской атаки травмирован ребенок.

Во время той же ночной воздушной тревоги Россия снова обстреляла Харьков. По предварительной информации, враг нанес удар "шахедами".

Тогда же РФ атаковала Киев крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В Запорожье оккупанты поразили объекты критической и гражданской инфраструктуры.