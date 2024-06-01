Запорізька ОДА перекрила рух греблею Дніпровської ГЕС до наступного понеділка

Ділянка греблі ДніпроГЕС для руху авто та пішоходів. Фото: УНІАН

Внаслідок нічного російського удару по Дніпровській ГЕС, рух греблею електростанції було перекрито. Наразі комунальні служби Запоріжжя працюють над тим, аби відновити рух за ці вихідні.

Про це заявив глава Запорізької ОДА Іван Федоров.

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Як зазначив очільник регіону, огляд конструкцій ділянок греблі для руху потребує не тільки оперативності, але й якості, оскільки після обстрілу, запуск такого маршруту небезпечний.

"Після детального обстеження наслідків ворожого ракетного удару прийняли рішення не відкривати рух греблею на вихідні дні. За цей час маємо зробити все необхідне, щоб максимально убезпечити учасників руху", — сказав він.

Також він додав про інформування щодо процесу відновлювальних робіт, а також порадив містянам альтернативні шляхи проїзду між берегами Дніпра, які розділяють місто.

Нагадаємо, внаслідок нічного ракетного удару по Україні, в Запоріжжі пролунало два вибухи.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено 20 житлових будинків, та заклади соціальної сфери. Постраждалих не було зафіксовано.