Запорожская ОГА перекрыла движение по плотине Днепровской ГЭС до следующего понедельника

Участок дамбы ДнепроГЭС для движения авто и пешеходов. Фото: УНИАН

В результате ночного российского удара по Днепровской ГЭС движение плотиной электростанции было перекрыто. Коммунальные службы Запорожья работают над тем, чтобы возобновить движение за эти выходные.

Об этом заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Как отметил глава региона, осмотр конструкций участков плотины для движения требует не только оперативности, но и качества, поскольку после обстрела запуск такого маршрута опасен.

"После детального обследования последствий вражеского ракетного удара приняли решение не открывать движение плотиной на выходные дни. За это время должны сделать все необходимое, чтобы максимально обезопасить участников движения", — сказал он.

Также он добавил об информировании о процессе восстановительных работ, а также посоветовал горожанам альтернативные пути проезда между берегами Днепра, разделяющими город.

Напомним, в результате ночного ракетного удара по Украине, в Запорожье прогремели два взрыва.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки повреждены 20 жилых домов и заведения социальной сферы. Пострадавшие не были зафиксированы.