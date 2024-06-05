Дорожній рух греблею ДніпроГЕС відновили

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

У Запоріжжі відновили дорожній рух греблею ДніпроГЕС. Це вдалося зробити за чотири дні від моменту російського обстрілу.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у середу, 5 червня.

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Федоров наголосив, що люди, які займалися відновленням руху, зробили неймовірне:

Державна спеціальна служба транспорту;

працівники станції;

комунальники міста;

підрядники ТОВ "Промисловий альпінізм" і ТОВ "Автомагістраль-Південь";

спеціалісти Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського;

патрульна поліція;

обласна та міська влада.

"Всі працювали цілодобово, щоб мешканці Запоріжжя якомога швидше могли пересуватися між двома берегами безпечно і без заторів", — зазначив очільник Запорізької ОВА.

Він подякував кожному, хто працював, за обʼєднання зусиль, а людям — за витримку.

Нагадаємо, Федоров розповів, що після російського обстрілу в ніч на 1 червня Дніпровська гідроелектростанція перебувала в критичному стані.

Також внаслідок російського удару по Дніпровській ГЕС рух греблею електростанції було перекрито.