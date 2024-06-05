Дорожній рух греблею ДніпроГЕС відновили

Федоров повідомив про відновлення дорожнього руху греблею ДніпроГЕС
У Запоріжжі відновили дорожній рух греблею ДніпроГЕС. Це вдалося зробити за чотири дні від моменту російського обстрілу.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у середу, 5 червня.
Дорожній рух греблею ДніпроГЕС
Федоров наголосив, що люди, які займалися відновленням руху, зробили неймовірне:
- Державна спеціальна служба транспорту;
- працівники станції;
- комунальники міста;
- підрядники ТОВ "Промисловий альпінізм" і ТОВ "Автомагістраль-Південь";
- спеціалісти Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського;
- патрульна поліція;
- обласна та міська влада.
"Всі працювали цілодобово, щоб мешканці Запоріжжя якомога швидше могли пересуватися між двома берегами безпечно і без заторів", — зазначив очільник Запорізької ОВА.
Він подякував кожному, хто працював, за обʼєднання зусиль, а людям — за витримку.
Нагадаємо, Федоров розповів, що після російського обстрілу в ніч на 1 червня Дніпровська гідроелектростанція перебувала в критичному стані.
Також внаслідок російського удару по Дніпровській ГЕС рух греблею електростанції було перекрито.
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