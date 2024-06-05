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Федоров повідомив про відновлення дорожнього руху греблею ДніпроГЕС

5 червня 2024 19:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Дорожній рух греблею ДніпроГЕС відновили
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Запоріжжі відновили дорожній рух греблею ДніпроГЕС. Це вдалося зробити за чотири дні від моменту російського обстрілу.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у середу, 5 червня.

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Федоров наголосив, що люди, які займалися відновленням руху, зробили неймовірне:

  • Державна спеціальна служба транспорту; 
  • працівники станції;
  • комунальники міста; 
  • підрядники ТОВ "Промисловий альпінізм" і ТОВ "Автомагістраль-Південь";
  • спеціалісти Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського;
  • патрульна поліція;
  • обласна та міська влада. 

"Всі працювали цілодобово, щоб мешканці Запоріжжя якомога швидше могли пересуватися між двома берегами безпечно і без заторів", — зазначив очільник Запорізької ОВА.

Він подякував кожному, хто працював, за обʼєднання зусиль, а людям — за витримку.

Нагадаємо, Федоров розповів, що після російського обстрілу в ніч на 1 червня Дніпровська гідроелектростанція перебувала в критичному стані

Також внаслідок російського удару по Дніпровській ГЕС рух греблею електростанції було перекрито. 

Україна
ГЕС
Іван Федоров
обстріли
Запоріжжя
війна
автомобіль

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