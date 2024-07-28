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Эрдоган пригрозил Израилю вторжением — что сказал президент Турции

28 июля 2024 22:45
Виктория Козырь - редактор
Эрдоган пригрозил Израилю войной — что известно
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AHMAD AL-RUBAYE/Pool via REUTERS
Виктория Козырь - редактор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил вторжением Израилю. Однако он заявил, что его страна еще не столь сильна.

Об этом Реджеп Тайип Эрдоган сказал на встрече с представителями возглавляемой им "Партии справедливости и развития", передает Anadolu в воскресенье, 28 июля.

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Эрдоган, перечисляя свои политические и экономические достижения и неудачи, выразил сожаление, что Турция еще не достигла такой силы, которая позволила бы ей вступить в войну с Израилем.

Он подчеркнул, если бы оборонная отрасль Турции действительно была столь сильной, как хотелось бы, Израиль "не смог бы сделать то, что он сделал с Палестиной".

"Так же как мы вошли в Карабах, как мы вошли в Ливию, мы сделаем с ними то же самое. Но пока что мы ничего не можем сделать. Поэтому мы просто должны быть сильными, чтобы мы могли сделать эти шаги. Давайте сделаем эти шаги. Если мы не можем сегодня попрощаться с Израилем", — подчеркнул Эрдоган.

Напомним, Эрдоган дал пощечину мальчику, который не поцеловал ему руку на официальном мероприятии в городе Ризе. Видео публикует ряд СМИ.

Ранее Эрдоган заявил, что подходы ряда стран Запада провоцируют третью мировую войну. По его словам, российский диктатор Владимир Путин выступает за мир.

Турция Израиль война Реджеп Эрдоган политики президент

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