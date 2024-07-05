Ердоган заявив, що Путін виступає за мир, а Захід провокує війну

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas/File Photo

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що підходи низки країн Заходу провокують третю світову війну. За його словами, російський диктатор Володимир Путін виступає за мир.

Про це повідомляє Anadolu у п'ятницю, 5 липня.

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За словами президента Туреччини, торговцям зброєю потрібні гроші, а ринком він назвав Захід.

"В останніх заявах Путін виступає за мир. Я хочу вірити, що напруженість буде знижена і буде створена основа, ґрунт для миру. Ми готові зробити свій внесок у створення і захист цього ґрунту, як ми це робили досі", — сказав президент Туреччини.

Нагадаємо, під час 24-го саміту Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва Ердоган зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вони обговорили покращення відносини між країнами, війну в Україні та конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

Раніше Ердоган висловив бажання, щоб його країна стала посередником у досягненні "справедливого миру" між Україною та РФ. Він зазначив, що справедливий мир повинен задовольнити обидві сторони.