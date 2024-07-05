Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Ердоган заявив, що західні країни провокують війну, а Путін виступає за мир arrow

Ердоган заявив, що західні країни провокують війну, а Путін виступає за мир

5 липня 2024 15:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ердоган заявив, що Путін виступає за мир, а Захід провокує війну
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що підходи низки країн Заходу провокують третю світову війну. За його словами, російський диктатор Володимир Путін виступає за мир.

Про це повідомляє Anadolu у п'ятницю, 5 липня.

Читайте також:

Скандальна заява Ердогана

За словами президента Туреччини, торговцям зброєю потрібні гроші, а ринком він назвав Захід. 

"В останніх заявах Путін виступає за мир. Я хочу вірити, що напруженість буде знижена і буде створена основа, ґрунт для миру. Ми готові зробити свій внесок у створення і захист цього ґрунту, як ми це робили досі", — сказав президент Туреччини.

Нагадаємо, під час 24-го саміту Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва Ердоган зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вони обговорили покращення відносини між країнами, війну в Україні та конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

Раніше Ердоган висловив бажання, щоб його країна стала посередником у досягненні "справедливого миру" між Україною та РФ. Він зазначив, що справедливий мир повинен задовольнити обидві сторони.

Туреччина війна володимир путін Реджеп Ердоган політики президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо