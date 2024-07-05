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Эрдоган заявил, что западные страны провоцируют войну, а Путин выступает за мир

5 июля 2024 15:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Эрдоган заявил, что Путин выступает за мир, а Запад провоцирует войну
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подходы ряда стран Запада провоцируют третью мировую войну. По его словам, российский диктатор Владимир Путин выступает за мир.

Об этом сообщает Anadolu в пятницу, 5 июля.

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По словам президента Турции, торговцам оружием нужны деньги, а рынком он назвал Запад.

"В последних заявлениях Путин выступает за мир. Я хочу верить, что напряженность будет снижена и будет создана основа, почва для мира. Мы готовы внести свой вклад в создание и защиту этой почвы, как мы это делали до сих пор", — сказал президент Турции.

Напомним, во время 24-го саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества Эрдоган встретился с главой Китая Си Цзиньпином. Они обсудили улучшение отношений между странами, войну в Украине и конфликт между Израилем и ХАМАСом.

Ранее Эрдоган выразил желание, чтобы его страна стала посредником в достижении "справедливого мира" между Украиной и РФ. Он отметил, что справедливый мир должен удовлетворить обе стороны.

Турция война владимир путин Реджеп Эрдоган политики президент

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