Президент Ердоган публічно дав ляпаса дитині

Ердоган дає ляпаса дитині. Фото: скриншот

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган дав ляпаса хлопчику, який не поцілував йому руку на офіційному заході в місті Різе. Відео публікує низка ЗМІ.

Про це повідомляє місцеве видання T24.

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Ердоган дав ляпаса дитині

У мережу потрапило відео, на якому після свого виступу Ердоган вручив родині ключі від нової оселі. Першими на сцену вийшли двоє дітей з сімʼї.

Інцидент стався під час церемонії відкриття проєкту захисту та оновлення плато Айдер, загальнопровінційної міської трансформації та будівництва житла "під ключ" на випадок стихійних лих.

Після ляпаса Ердоган наказав хлопчику поцілувати йому руку. Коли дитина поцілувала президентові руку, той, як вказують ЗМІ, дав дітям кишенькові гроші.

Ердоган дав ляпаса дитині. Фото: t24

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Як заявив лідер Туреччини, розпочато роботу з відновлення "зернової угоди".

Раніше Ердоган розкритикував пісенний конкурс "Євробачення" через те, що захід нібито заохочує "гендерну нейтралізацію" і загрожує існуванню "традиційної сім'ї". Туреччина не бере участь у конкурсі з 2012 року.

Також ми писали, що Ердоган оголосив, що майбутні місцеві вибори, намічені на 31 березня, можуть стати для нього останніми у політичній кар'єрі. Турецький лідер перебуває при владі понад 20 років.