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Эрдоган дал пощечину мальчику из-за нежелания целовать руку — видео

28 июля 2024 14:47
Галина Шподарева - редактор
Президент Эрдоган публично дал пощечину ребенку
Эрдоган дает пощечину ребенку. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину мальчику, который не поцеловал ему руку на официальном мероприятии в городе Ризе. Видео публикует ряд СМИ.

Об этом сообщает местное издание T24.

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Эрдоган дал пощечину ребенку

В сеть попало видео, на котором после своего выступления Эрдоган вручил семье ключи от нового дома. Первыми на сцену вышли двое детей из семьи. 

Инцидент произошел во время церемонии открытия проекта защиты и обновления плато Айдер, общепровинциальной городской трансформации и строительства жилья "под ключ" на случай стихийных бедствий. 

После пощечины Эрдоган приказал мальчику поцеловать ему руку. Когда ребенок поцеловал президенту руку, тот, как указывают СМИ, дал детям карманные деньги.

Erdoğan'dan elini öpmeyen çocuğa önce tokat sonra harçlık
Эрдоган дал пощечину ребенку. Фото: t24

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Как заявил лидер Турции, начата работа по возобновлению "зернового соглашения".

Ранее Эрдоган подверг критике песенный конкурс "Евровидение" из-за того, что мероприятие якобы поощряет "гендерную нейтрализацию" и угрожает существованию "традиционной семьи". Турция не участвует в конкурсе с 2012 года.

Также мы писали, что Эрдоган объявил , что предстоящие местные выборы, намеченные на 31 марта, могут стать для него последними в политической карьере. Турецкий лидер находится у власти более 20 лет.

Турция скандал дети Реджеп Эрдоган политики президент

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