Саміт НАТО — Ердоган заявив Зеленському, що розпочав роботу з відновлення зернової угоди

Володимир Зеленський на зустрічі з Реджепом Тайїпом Ердоганом у НАТО. Фото: директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини в Х

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Як заявив лідер Туреччини, розпочато роботу з відновлення "зернової угоди".

Про це повідомила канцелярія лідера Туреччини у мережі X у четвер, 11 липня.

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Допис канцелярії лідера Туреччини у мережі X. Фото: скриншот

Зустріч Зеленського та Ердогана

Під час зустрічі обговорювався перебіг українсько-російської війни, а також регіональні та глобальні питання.

"Заявивши, що Туреччина продовжує докладати зусиль для того, щоб завершити українсько-російську війну справедливим миром, президент Ердоган додав, що розпочалися зусилля з відродження Чорноморської зернової ініціативи", — йдеться в повідомленні.

Президент Ердоган також заявив, що Туреччина готова до будь-якої ініціативи, включаючи посередництво, щоб закласти основу для миру.

Нагадаємо, у столиці Сполучених Штатів відбувається 75-й ювілейний саміт НАТО. Підсумки другого дня саміту НАТО: заява США про винищувачі F-16, звернення до преси генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга та оприлюднення декларації Вашингтонського саміту, де погодили допомогу Україні в розмірі 40 млрд євро.

Також ми писали, що Туреччина планує відмовитися від російського газу та веде перемовини з американською енергетичною компанією ExxonMobil щодо укладання угоди про закупівлю скрапленого природного газу. Таким чином країна намагається зменшити залежність від Росії.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив бажання, щоб його країна стала посередником у досягненні "справедливого миру" між Україною та Російською Федерацією. Він зазначив, що справедливий мир має задовольнити обидві сторони.