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Эрдоган заявил Зеленскому, что начал работать над возобновлением "зернового соглашения"

11 июля 2024 23:03
Галина Шподарева - редактор
Саммит НАТО — Эрдоган заявил Зеленскому, что начал работу по возобновлению зернового соглашения
Владимир Зеленский на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом в НАТО. Фото: директорат по коммуникациям администрации президента Турции в Х
Галина Шподарева - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Как заявил лидер Турции, начата работа по возобновлению "зернового соглашения".

Об этом сообщила канцелярия лидера Турции в сети X в четверг, 11 июля.

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Сообщение канцелярии лидера Турции в сети X. Фото: скриншот

Встреча Зеленского и Эрдогана

Во время встречи обсуждался ход украинско-российской войны, а также региональные и глобальные вопросы.

"Заявив, что Турция продолжает прилагать усилия для того, чтобы завершить украинско-российскую войну справедливым миром, Президент Эрдоган добавил, что начались усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы", — говорится в сообщении.

Президент Эрдоган также заявил, что Турция готова к любой инициативе, включая посредничество, чтобы заложить основу для мира.

Напомним, в столице Соединенных Штатов проходит 75-й юбилейный саммит НАТО. Итоги второго дня саммита НАТО: заявление США об истребителях F-16, обращение к прессе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и обнародование декларации Вашингтонского саммита, где согласовали помощь Украине в размере 40 млрд евро.

Также мы писали, что Турция планирует отказаться от российского газа и ведет переговоры с американской энергетической компанией ExxonMobil по заключению соглашения о закупке сжиженного природного газа. Таким образом, страна пытается уменьшить зависимость от России.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание, чтобы его страна стала посредником в достижении "справедливого мира" между Украиной и Российской Федерацией. Он отметил, что справедливый мир должен удовлетворить обе стороны.

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