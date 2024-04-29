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Туреччина планує відмовитися від російського газу — деталі

29 квітня 2024 09:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Туреччина планує відмовитися від російського газу — деталі
Газові труби. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Туреччина веде перемовини з американською енергетичною компанією ExxonMobil щодо укладання угоди про закупівлю скрапленого природного газу. Таким чином країна намагається зменшити залежність від Росії.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на міністра енергетики Туреччини Альпарслана Байрактара.

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Зазначається, що наразі Туреччина закуповує у РФ практично весь свій газ. У зв'язку з цим перша планує налагодити новий варіант поставок, що зменшить її залежність від Москви. 

За словами Байрактара, у ході перемовин з американською компанією йдеться про укладання довгострокової угоди. Згідно з нею, Туреччина зможе отримати до 2,5 мільйони тонн СПГ на рік. Цього, як каже, вистачило, щоб покрити 7% споживання природного газу Туреччиною минулого року. 

До слова, Анкара споживає близько 40% російського газу. Крім того, Москва є найбільшим постачальником нафти до країни. 

Нагадаємо, доходи Росії від продажу нафти та газу збільшились вдвічі навіть попри санкції США. 

Також, за даними ЗМІ, Європейський союз не заборонятиме пряму купівлю скрапленого природного газу у Росії. 

Туреччина
війна
газопостачання
газ
експорт
Росія

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