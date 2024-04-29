Турция планирует отказаться от российского газа — детали
Турция ведет переговоры с американской энергетической компанией ExxonMobil по заключению соглашения о закупке сжиженного природного газа. Таким образом, страна пытается уменьшить зависимость от России.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на министра энергетики Турции Альпарслана Байрактара.
Газовая зависимость Турции от РФ
Отмечается, что в настоящее время Турция закупает у РФ практически весь свой газ. В связи с этим первая планирует наладить новый вариант поставок, что уменьшит ее зависимость от Москвы.
По словам Байрактара, в ходе переговоров с американской компанией говорится о заключении долгосрочного соглашения. Согласно ему, Турция сможет получить до 2,5 миллионов тонн СПГ в год. Этого, как говорится, хватило, чтобы покрыть 7% потребления природного газа Турцией в прошлом году.
К слову, Анкара потребляет около 40% российского газа. Кроме того, Москва является крупнейшим поставщиком нефти в страну.
Напомним, доходы России от продажи нефти и газа увеличились вдвое даже несмотря на санкции США.
Также, по данным СМИ, Европейский союз не будет запрещать прямую покупку сжиженного природного газа у России.
Читайте Новини.LIVE!