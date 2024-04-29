Турция планирует отказаться от российского газа — детали

Газовые трубы. Фото: Reuters

Турция ведет переговоры с американской энергетической компанией ExxonMobil по заключению соглашения о закупке сжиженного природного газа. Таким образом, страна пытается уменьшить зависимость от России.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на министра энергетики Турции Альпарслана Байрактара.

Читайте также:

Газовая зависимость Турции от РФ

Отмечается, что в настоящее время Турция закупает у РФ практически весь свой газ. В связи с этим первая планирует наладить новый вариант поставок, что уменьшит ее зависимость от Москвы.

По словам Байрактара, в ходе переговоров с американской компанией говорится о заключении долгосрочного соглашения. Согласно ему, Турция сможет получить до 2,5 миллионов тонн СПГ в год. Этого, как говорится, хватило, чтобы покрыть 7% потребления природного газа Турцией в прошлом году.

К слову, Анкара потребляет около 40% российского газа. Кроме того, Москва является крупнейшим поставщиком нефти в страну.

Напомним, доходы России от продажи нефти и газа увеличились вдвое даже несмотря на санкции США.

Также, по данным СМИ, Европейский союз не будет запрещать прямую покупку сжиженного природного газа у России.