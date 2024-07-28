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Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням — що сказав президент Туреччини

28 липня 2024 22:45
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Ердоган пригрозив Ізраїлю війною — що відомо
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: AHMAD AL-RUBAYE/Pool via REUTERS
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив вторгненням Ізраїлю. Однак він заявив, що його країна ще не є настільки сильною.

Про це Реджеп Тайїп Ердоган сказав на зустрічі з представниками очолюваної ним "Партії справедливості і розвитку", передає Anadolu у неділю, 28 липня.

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Ердоган, перераховуючи свої політичні та економічні досягнення і невдачі, висловив жаль, що Туреччина ще не досягла такої сили, яка дозволила б їй вступити у війну з Ізраїлем.

Він наголосив, якби оборонна галузь Туреччини дійсно була такою сильною, як хотілося б, Ізраїль "не зміг би зробити те, що він зробив з Палестиною".

"Так само як ми увійшли до Карабаху, як ми увійшли до Лівії, ми зробимо з ними те саме. Але поки що ми нічого не можемо зробити. Тож ми просто повинні бути сильними, щоб ми могли зробити ці кроки. Давайте зробимо ці кроки. Якщо ми не можемо сьогодні попрощатися з Ізраїлем", — наголосив Ердоган.

Нагадаємо, Ердоган дав ляпаса хлопчику, який не поцілував йому руку на офіційному заході в місті Різе. Відео публікує низка ЗМІ. 

Раніше Ердоган заявив, що підходи низки країн Заходу провокують третю світову війну. За його словами, російський диктатор Володимир Путін виступає за мир.

Туреччина Ізраїль війна Реджеп Ердоган політики президент

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