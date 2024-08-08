Два энергоблока АЭС будут отремонтированы уже к ноябрю, утверждают в Энергоатоме.

Хмельницкая АЭС. Фото: Википедия

К концу этого года НАЭК "Энергоатом" закончит ремонт еще двух энергоблоков на атомных электростанциях. Специалистам компании удалось оптимизировать свою работу так, чтобы обслуживать энергоблоки качественно, но гораздо быстрее обычного заявил и.о. председателя правления компании Петр Котин.

Об этом 7 августа, в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

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По словам Котина, эти энергоблоки будут активированы в энергосистеме уже до ноября. Зимой Украина будет обслуживаться всеми девятью блоками, как и анонсировалось ранее.

"Компании удалось сократить продолжительность ремонтов больше, чем на 40 дней, чтобы быстрее вернуть блоки в сеть", — отметил Котин.

После российской оккупации Запорожской АЭС энергосистема Украины располагает тремя АЭС — Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской общей мощностью 9 энергоблоков 7,8 ГВт.