Укренерго наполягає на підрахунку збитків з тим, щоб через міжнародні суди добитись від РФ репарацій

Пожежники оглядають результат руйнувань на українській електростанції. Фото: Укренерго

Державна експертна оцінка збитків від дій Росії щодо енергетичної інфраструктури України є вкрай важливою, адже Україні треба "пред’явити чек" російським окупантам в міжнародних судах. Йдеться про шалені гроші і не тільки в плані реконструкції чи відновлення, але й про недоотримані прибутки економікою України.

Про це 7 серпня, у середу під час презентації звіту Київської школи економіки щодо втрат енергетичного сектору України заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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За словами Кудрицького, компанії Укренерго та Нафтогаз уже багато років перебувають у процесі судових позовів до держави-агресора з приводу активів, які були незаконно вилучені після 2014 року. І в цьому процесі потрібно буде не просто показати якісь бухгалтерські регістри з первісною і залишковою вартістю активів, правовстановлюючими документами на ці активи.

"Треба буде реально представити тонни – я зараз кажу без жартів і перебільшень – тонни доказів. Тому, коли ми говоримо про цифри, дуже важливо, щоб ми залишали якомога менше місця для припущень і суджень – і якомога більше базували їх на фактах і безсумнівних висновках", — підкреслив Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що побудувати чи відновити роботу АЕС коштує мільярди доларів. Грубо кажучи, кожен гігават енергії, якій може виробляти АЕС, коштує 10 мільярдів доларів, якщо брати будівництво такої станції.

На думку голови правління Укренерго, цей чек буде рости, тому що є ще упущена вигода яку недоотримали мережеві компанії такі як Укренерго. Крім того, за його словами, ніхто не буде відновлювати старі радянські енергетичні потужності, бо все це застаріла технологія. Україна за рахунок допомоги та репарацій побудує сучасні світові варанти видобутку енергії.