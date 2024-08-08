Укрэнерго настаивает на подсчете убытков с тем, чтобы через международные суды добиться от РФ репараций

Пожарные осматривают результат разрушений на украинской электростанции. Фото: Укрэнерго

Государственная экспертная оценка ущерба от ударов России по энергетической инфраструктуре Украины крайне важна, ведь Украине нужно "предъявить чек" российским оккупантам в международных судах. Речь идет о безумных деньгах и не только в плане реконструкции или восстановления, но и о недополученных доходах экономикой Украины.

Об этом 7 августа, в среду во время презентации отчета Киевской школы экономики по потерям энергетического сектора Украины заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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По словам Кудрицкого, компании Укрэнерго и Нафтогаз уже много лет находятся в процессе судебных исков к государству-агрессору по поводу активов, незаконно изъятых после 2014 года. И в этом процессе нужно будет не просто показать какие-то бухгалтерские регистры с первоначальной и остаточной стоимостью активов, правоустанавливающими документами на эти активы.

"Надо будет реально представить тонны – я сейчас говорю без шуток и преувеличений – тонны доказательств. Поэтому, когда мы говорим о цифрах, очень важно, чтобы мы оставляли как можно меньше места для предположений и суждений – и как можно больше основывали их на фактах и несомненных выводах", — подчеркнул Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что построить или возобновить работу АЭС стоит миллиарды долларов. Грубо говоря, каждый гигаватт энергии, которой может производить АЭС, стоит 10 миллиардов долларов, если брать строительство такой станции.

По мнению председателя правления Укрэнерго, этот чек будет расти, потому что есть еще упущенная выгода, которую недополучили сетевые компании такие как Укрэнерго. Кроме того, по его словам, никто не будет восстанавливать старые советские энергетические мощности, потому что все это устаревшая технология. Украина за счет помощи и репараций выстроит современные мировые варранты добычи энергии.