Два енергоблоки АЕС будуть відремонтовані вже до листопаду, стверджують в Енергоатомі

Хмельницька АЕС. Фото: Вікіпедія

До кінця цього року НАЕК "Енергоатом" закінчить ремонт ще двох енергоблоків на атомних електростанціях. Фахівцям компанії вдалось оптимізувати свою роботу так, щоб обслуговувати енергоблоки якісно, але значно швидше, ніж зазвичай, заявив в.о. голови правління компанії Петро Котін.

Про це 7 серпня, у середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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За словами Котіна, ці енергоблоки будуть активовані в енергосистемі вже до листопада. Взимку Україна буде обслуговуватись всіма дев'ятьма блоками, як і анонсувалось раніше.

"Компанії вдалося скоротити тривалість ремонтів більше, ніж на 40 днів, щоб швидше повернути блоки в мережу", — зазначив Котін.

Після російської окупації Запорізької АЕС енергосистема України має у своєму розпорядженні три АЕС — Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську загальною потужністю 9 енергоблоків 7,8 ГВт.