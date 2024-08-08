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Нафтогаз готується до зими — скільки кубометрів зможуть накопичити для українців

8 серпня 2024 04:42
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Нафтогаз планує до зими 2024 року накопичити 15 мільярдів газу у сховищах
Вежа видобутку газу. Фото: Нафтогаз України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Нафтогаз готується до зими та планує видобути трохи менше ніж 15 мільярдів кубометрів. Також буде отриманий газ приватників, його буде близько трьох мільярдів кубів.  

Про це в інтерв'ю New Voice Бізнес заявив голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов. 

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Голова Нафтогазу підкреслює, що різноманітні об'єкти компанії атакуються з першого дня повномасштабної війни. І обстріли продовжуються. Безумовно, це виклик для всіх бізнес-процесів групи, зокрема й для видобутку. Тому ми Чернишов обережно коментує плани компанії.

"Групою Нафтогаз заплановано видобути трохи менше ніж 15 мільярдів кубометрів. На жаль, в цьому об'ємі відсутній газ Укрнафтобуріння, бо зупинено дію ліцензії. На мій погляд, соромно мати таку ситуацію в країні, яка зараз в надважких умовах готується до зими", — зазначив Чернишов.

На цей негатив впливає комплекс чинників, вважає він. Підприємство втратило 0,6−0,7 мільярдів кубів газу на рік, його немає в балансі. Для збільшення видобутку потрібно докладати великі зусилля і втратити 0,7 мільярдів кубів в балансі — це неприпустимо.

Зараз є певні чинники, що впливають на рішення зберігати газ в Україні. В першу чергу, це масовані обстріли, але є поступове заповнення європейських сховищ газу ближче до вересня. 

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