Нафтогаз планує до зими 2024 року накопичити 15 мільярдів газу у сховищах

Нафтогаз готується до зими — скільки кубометрів зможуть накопичити для українців
Нафтогаз готується до зими та планує видобути трохи менше ніж 15 мільярдів кубометрів. Також буде отриманий газ приватників, його буде близько трьох мільярдів кубів.
Про це в інтерв'ю New Voice Бізнес заявив голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов.
Які зараз основні проблеми з видобутком газу в Україні
Голова Нафтогазу підкреслює, що різноманітні об'єкти компанії атакуються з першого дня повномасштабної війни. І обстріли продовжуються. Безумовно, це виклик для всіх бізнес-процесів групи, зокрема й для видобутку. Тому ми Чернишов обережно коментує плани компанії.
"Групою Нафтогаз заплановано видобути трохи менше ніж 15 мільярдів кубометрів. На жаль, в цьому об'ємі відсутній газ Укрнафтобуріння, бо зупинено дію ліцензії. На мій погляд, соромно мати таку ситуацію в країні, яка зараз в надважких умовах готується до зими", — зазначив Чернишов.
На цей негатив впливає комплекс чинників, вважає він. Підприємство втратило 0,6−0,7 мільярдів кубів газу на рік, його немає в балансі. Для збільшення видобутку потрібно докладати великі зусилля і втратити 0,7 мільярдів кубів в балансі — це неприпустимо.
Зараз є певні чинники, що впливають на рішення зберігати газ в Україні. В першу чергу, це масовані обстріли, але є поступове заповнення європейських сховищ газу ближче до вересня.
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