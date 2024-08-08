Нафтогаз планирует к зиме 2024 года накопить 15 миллиардов газа в хранилищах

Башня добычи газа. Фото: Нафтогаз Украины

Нафтогаз готовится к зиме и планирует добыть чуть менее 15 миллиардов кубометров. Также будет получен газ частников, его будет около трех миллиардов кубов.

Об этом в интервью New Voice Бизнес заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

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Глава Нафтогаза подчеркивает, что разнообразные объекты компании атакуются с первого дня полномасштабной войны. И обстрелы продолжаются. Безусловно, это вызов всем бизнес-процессам группы, в том числе и добыче. Поэтому Чернышев осторожно комментирует планы компании.

"Группой Нафтогаз запланировано добыть чуть менее 15 миллиардов кубометров. К сожалению, в этом объеме отсутствует газ Укрнефтебурения, потому что остановлено действие лицензии. На мой взгляд, стыдно иметь такую ситуацию в стране, которая сейчас в сверхтяжелых условиях готовится к зиме", — отметил Чернышев.

На этот негатив оказывает влияние комплекс факторов, считает он. Предприятие потеряло 0,6-0,7 миллиарда кубов газа в год, его нет в балансе. Для увеличения добычи нужно прилагать большие усилия и потерять 0,7 миллиарда кубов в балансе — это недопустимо.

Сейчас есть некоторые факторы, влияющие на решение хранить газ в Украине. В первую очередь это массированные обстрелы, но есть постепенное заполнение европейских хранилищ газа ближе к сентябрю.