Экс-спикера МИД Николенко назначили на новую должность
Бывший представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко получил новую должность. Его назначили генеральным консулом Украины в Торонто.
Об этом Николенко сообщил в Facebook в понедельник, 11 марта.
Назначение генконсулом
"Новый раздел. Новая ответственность. Новые возможности продвигать интересы Украины и украинцев и приближать Победу. Спасибо министру Дмитрию Кулебе и Президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие", — написал Николенко.
Карьера Олега Николенко
В 2008 году он прошел конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии — там Николенко работал в экстремальных условиях и занимался эвакуацией украинских граждан.
После возвращения занимался регионом Северной Африки и Ближнего Востока и был помощником Специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке.
В течение 2015-2020 годов был представителем Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке.
В 2016-2017 годах входил в состав украинской делегации в Совете Безопасности ООН.
В 2019-2020 годах состоял в должности вицеглавы комитета ООН по вопросам информации, участвовал в реформировании информационной политики ООН в контексте противодействия пандемии COVID-19.
Пост представителя Министерства иностранных дел Украины Николенко занимал с 22 ноября 2020 года.
Напомним, 8 марта Николенко объявил о своей отставке с должности спикера МИД. В этой должности он пробыл 3,5 года.
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