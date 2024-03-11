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Экс-спикера МИД Николенко назначили на новую должность

11 марта 2024 12:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Экс-спикера МИД Николенко назначили на новую должность
Экс-спикер МИД Олег Николенко. Фото: Укринформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Бывший представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко получил новую должность. Его назначили генеральным консулом Украины в Торонто.

Об этом Николенко сообщил в Facebook в понедельник, 11 марта.

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"Новый раздел. Новая ответственность. Новые возможности продвигать интересы Украины и украинцев и приближать Победу. Спасибо министру Дмитрию Кулебе и Президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие", — написал Николенко.

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Скриншот поста Николенка

Карьера Олега Николенко

В 2008 году он прошел конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии — там Николенко работал в экстремальных условиях и занимался эвакуацией украинских граждан.

После возвращения занимался регионом Северной Африки и Ближнего Востока и был помощником Специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке.

В течение 2015-2020 годов был представителем Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке.

В 2016-2017 годах входил в состав украинской делегации в Совете Безопасности ООН.

В 2019-2020 годах состоял в должности вицеглавы комитета ООН по вопросам информации, участвовал в реформировании информационной политики ООН в контексте противодействия пандемии COVID-19.

Пост представителя Министерства иностранных дел Украины Николенко занимал с 22 ноября 2020 года.

Напомним, 8 марта Николенко объявил о своей отставке с должности спикера МИД. В этой должности он пробыл 3,5 года.

Также мы писали, что 7 марта Зеленский назначил Валерия Залужного послом в Великобритании.

Канада
МИД
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Олег Николенко

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