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Ексречника МЗС Ніколенка призначили на нову посаду

11 березня 2024 12:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ексречника МЗС Ніколенка призначили на нову посаду
Ексречник МЗС Олег Ніколенко. Фото: Укрінформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Колишній речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко отримав нову посаду. Його призначили генеральним консулом України в Торонто.

Про це Ніколенко повідомив у Facebook в понеділок, 11 березня.

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"Новий розділ. Нова відповідальність. Нові можливості просувати інтереси України та українців і наближати Перемогу. Дякую міністру Дмитру Кулебі та Президенту України Володимиру Зеленському за довіру", — написав Ніколенко.

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Скриншот допису Ніколенка

Кар'єра Олега Ніколенка

У 2008 році він пройшов конкурс на посаду аташе посольства України в Лівії — там Ніколенко працював в екстремальних умовах та займався евакуацією українських громадян.

Після повернення займався регіоном Північної Африки та Близького Сходу та був помічником Спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки.

Протягом 2015-2020 років був речником Постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку.

У 2016-2017 роках входив до складу української делегації в Раді Безпеки ООН.

У 2019-2020 роках перебував на посаді віцеголови комітету ООН з питань інформації, брав участь у реформуванні інформаційної політики ООН в контексті протидії пандемії COVID-19.

Посаду речника Міністерства закордонних справ України Ніколенко обіймав з 22 листопада 2020 року.

Нагадаємо, 8 березня Ніколенко оголосив про свою відставку з посади речника МЗС. На цій посаді він пробув 3,5 року.

Також ми писали, що 7 березня Зеленський призначив Валерія Залужного послом у Великій Британії.

Канада
МЗС
призначення
Олег Ніколенко

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