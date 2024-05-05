Экс-чиновник Пентагона заявил, что Франция тайно отправила военных в Украину

Французские военные. Фото: Reuters

Бывший работник Пентагона, военный аналитик Стивен Брайен, заявил, что Франция уже отправила в Украину первую группу из 100 легионеров. По его словам, солдаты, принадлежащие к 3-му французскому пехотному полку Иностранного легиона, были размещены в Славянске для поддержки 54-й бригады Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщило издание Asian Time в субботу, 4 мая.

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Браен отметил, что эти военнослужащие, являющиеся частью ключевого подразделения Легиона, будут заниматься артиллерией и разведкой. Он также сообщил, что Франция планирует отправить в Украину около 1500 легионеров, которые будут размещены непосредственно в районах активных боевых действий, чтобы помочь Украине противостоять наступлению российских войск на Донбассе.

Отправка французских легионеров в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже несколько месяцев обсуждает возможность отправки французских войск в Украину, как подчеркивает Браен. Несмотря на то, что он не получил значительной поддержки от стран НАТО, за исключением Польши и Балтийских государств, решение французского правительства, по мнению аналитика, является компромиссным.

Браен считает, что Франция не разворачивает свою армию, и, кроме небольшого количества офицеров, посланные люди не являются гражданами Франции., что позволяет Макрону отправить войска в Украину без вызывания значительного внутреннего сопротивления. Кроме того, не планируется общий призыв на военную службу.

Агрессивные действия России в Африке, где французские войска изгоняют из франкоязычных стран, вызвали негодование Макрона, отмечает Брайен. Он считает, что Макрон имеет полное право считать, что действия Владимира Путина и его частных военных компаний нанесли ущерб французским бизнес-интересам, особенно в горнодобывающей отрасли. Президент уделяет особое внимание Нигеру, ключевому поставщику урана для Франции, получающей 70% своей электроэнергии из атомных реакторов. Поскольку Россия и Казахстан, как Нигер, являются ведущими поставщиками урана, Франция сталкивается с проблемами внутренней экономической безопасности.

Как легионеры могут помочь Украине

По словам Брайена, основная проблема украинских войск заключается не в том, как использовать артиллерию, а где взять боеприпасы. Он подчеркивает, что Вооруженные Силы Украины имеют опыт управления артиллерией, развитую разведывательную поддержку, собственные FPV-дроны и разведывательные БПЛА, а также доступ к разведданным США и другим странам НАТО.

Однако, отмечает Браен, Украине не хватает достаточных поставок 155-мм гаубиц. Он также считает, что размещение легионеров в Славянске очень провокационно и противоречит заявлениям Макрона о том, что французские войска заменят части украинской армии на западе страны, что позволит перебросить их на восток для борьбы с россиянами. Размещение в Славянске, которое находится на линии фронта, может превратить французское действие в прямую войну с Россией, выражает обеспокоенность аналитик.

Реакция НАТО

Брайен считает, что этот вопрос является ключевым, поскольку Франция действует самостоятельно и не может рассчитывать на поддержку НАТО в соответствии с 5-й статьей. Если русские войска нападут на французские силы за пределами Украины, это будет оправдано, поскольку Франция решила вступить в войну. Принуждение к голосованию по статье 5 может быть сложным.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, при каких условиях ввел бы в Украину войска.

Ранее Макрон заявил, что условия безопасности Европы зависят от того, что Россия не выиграет войну, которую она развязала против Украины.

Также Макрон хочет начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты Европы. Он готов сделать французское ядерное оружие частью общеевропейской обороны.