Французькі війська в Україні: Карпа про реакцію французів

Ірена Карпа. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Згідно недавньої статистики, яку опублікувала Deutsche Welle, велика частина французької молоді виступає за те, щоби їхати і битися в Україні. Вони розуміють, що стоїть на кону. Бо якщо це не зупинити зараз, цілком можливо, все це переросте у велику війну – світову.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповіла українська письменниця та співачка, яка мешкає у Парижі та регулярно бере участь у політичних ТВ-шоу на французькому телебаченні Ірена Карпа.

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"Люди, які мають трохи клепки, розуміють, що осторонь стояти не можна. І те, що кажуть наші військові, ніхто французів не буде посилати на нуль, вони будуть контролювати спокійні ділянки, щоби наші оперативні сили могли працювати на інших напрямках", — відзначила Карпа.

Однак поряд із позитивними речами в контексті симпатії до Україні, є й негативні, каже Карпа. Зокрема, коли люди займають позиції, які користуються популярністю у суспільстві.

"Є один дябчик, який організовував українську вечерю на найвищих рівнях на початку війни. Я йому допомагала знаходити гостей. Він там бігав, аж укакувався, цілував мені ноги за цю поміч. Через деякий час я запитала, до кого можна звернутися із фінансуванням фестивалю. На що він мені відповів, що нам вже стільки грошей дали, що ніхто не знає, де ті гроші ділись", — розповіла Карпа.

Емануель Макрон і Володимир Зеленський. Фото Reuters/Christian Hartmann/Pool

Наразі, каже вона, цей самий француз опублікував статтю, мовляв, "яка муха вкусила Макрона, що от він не дає спокійно померти нашим старим людям, мається на увазі евтаназія, але відправляє помирати молодь в Україну.

"Мені так стало гидко, бо коли всі були за Україну, він теж був "за", а тут зайняв позицію покритикувати Макрона, бо це модно. Більше на їхні вечері не прийду. Бувають й інші маніпуляції, як от плакати по місту "Макрон, ми не хочемо помирати в Україні", і підпис "Патріоти". Хоча в армії ж професійні військові і підуть вони швидше за все за своїм вибором. Нікого насильно не будуть посилати воювати в Україну", – підсумувала письменниця.

Нагадаємо, раніше Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак домовилися продовжити координацію з метою посилення військової підтримки України.

Такої ж спільної угоди французький президент домовився з німецьким канцлером Олафом Шольцем, коли узгодили посилити протиповітряну оборону України.

