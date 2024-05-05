Французские войска в Украине: Карпа о реакции французов

Ирэна Карпа. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Согласно недавней статистике, опубликованной Deutsche Welle, большая часть французской молодежи выступает за то, чтобы ехать и сражаться в Украине. Они понимают, что стоит на кону. Если это не остановить сейчас, вполне возможно, все это перерастет в большую войну – мировую.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала украинская писательница и певица, проживающая в Париже и регулярно участвующая в политических ТВ-шоу на французском телевидении Ирена Карпа.

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"Люди, имеющие немного клепки, понимают, что в стороне стоять нельзя. И то, что говорят наши военные, никто французов не будет посылать на ноль, они будут контролировать спокойные участки, чтобы наши оперативные силы могли работать на других направлениях", — отметила Карпа.

Однако наряду с позитивными вещами в контексте симпатии к Украине есть и негативные, говорит Карпа. В частности, когда люди занимают позиции, пользующиеся популярностью в обществе.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото Reuters/Christian Hartmann/Pool

"Есть один дядюшка, который организовывал украинский ужин на самых высоких уровнях в начале войны. Я ему помогала находить гостей. Он там бегал, укаковался, целовал мне ноги за эту помощь. Через некоторое время я спросила, к кому можно обратиться с финансированием фестиваля. На что он мне ответил, что нам уже столько денег дали, что никто не знает, куда эти деньги делись", — рассказала Карпа.

Сейчас, говорит она, этот самый француз опубликовал статью, мол, "какая муха укусила Макрона, что вот он не дает спокойно умереть нашим старикам, имеется в виду эвтаназия, но отправляет умирать молодежь в Украину".

"Мне так стало противно, потому что когда все были за Украину, он тоже был "за", а тут занял позицию покритиковать Макрона, потому что это модно. Больше на их ужин не приду. Бывают и другие манипуляции, как плакаты по городу "Макрон, мы не хотим умирать в Украине", и подпись "Патриоты". Хотя в армии же профессиональные военные и пойдут они скорее всего по своему выбору. Никого насильно не будут посылать воевать в Украину", — подытожила писательница.

Напомним, ранее Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак договорились продолжить координацию с целью усиления военной поддержки Украины.

Такое же общее соглашение французский президент договорился с немецким канцлером Олафом Шольцем, когда согласовали усилить противовоздушную оборону Украины.