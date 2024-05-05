Ексчиновник Пентагону заявив, що Франція таємно відправила військових до України

Французькі військові. Фото: Reuters

Колишній працівник Пентагону, військовий аналітик Стівен Браєн, заявив, що Франція вже відправила до України першу групу зі 100 легіонерів. За його словами, солдати, які належать до 3-го французького піхотного полку Іноземного легіону, були розміщені в Слов’янську для підтримки 54-ї бригади Збройних Сил України.

Про це повідомило видання Asian Time у суботу, 4 травня.

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Браєн зазначив, що ці військовослужбовці, які є частиною ключового підрозділу Легіону, будуть займатися артилерією та розвідкою. Він також повідомив, що Франція планує відправити до України приблизно 1500 легіонерів, які будуть розміщені безпосередньо в районах активних бойових дій, щоб допомогти Україні протистояти наступу російських військ на Донбасі.

Відправлення французьких легіонерів до України

Президент Франції Емманюель Макрон вже декілька місяців обговорює можливість відправлення французьких військ до України, як підкреслює Браєн. Незважаючи на те, що він не отримав значної підтримки від країн НАТО, за винятком Польщі та Балтійських держав, рішення французького уряду, на думку аналітика, є компромісним.

Браєн вважає, що Франція не розгортає свою армію, і, крім невеликої кількості офіцерів, надіслані люди не є громадянами Франції, що дозволяє Макрону відправити війська до України без викликання значного внутрішнього опору. Крім того, не планується загальний призов на військову службу.

Агресивні дії Росії в Африці, де французькі війська виганяють з франкомовних країн, викликали обурення Макрона, зазначає Браєн. Він вважає, що Макрон має повне право вважати, що дії Володимира Путіна та його приватних військових компаній завдали шкоди французьким бізнес-інтересам, особливо у гірничодобувній галузі. Президент приділяє особливу увагу Нігеру, ключовому постачальнику урану для Франції, яка отримує 70% своєї електроенергії з атомних реакторів. Оскільки Росія та Казахстан, як і Нігер, є провідними постачальниками урану, Франція стикається з проблемами внутрішньої економічної безпеки.

Як легіонери можуть допомогти Україні

За словами Браєна, основна проблема українських військ полягає не в тому, як використовувати артилерію, а де взяти боєприпаси. Він підкреслює, що Збройні Сили України мають досвід управління артилерією, розвинуту розвідувальну підтримку, власні FPV-дрони та розвідувальні БПЛА, а також доступ до розвідданих США та інших країн НАТО.

Однак, зауважує Браєн, Україні не вистачає достатніх поставок 155-мм гаубиць. Він також вважає, що розміщення легіонерів у Слов’янську є дуже провокаційним і суперечить заявам Макрона про те, що французькі війська замінять частини української армії на заході країни, що дозволить перекинути їх на схід для боротьби з росіянами. Розміщення у Слов’янську, яке знаходиться на лінії фронту, може перетворити французьку дію на пряму війну з Росією, висловлює занепокоєння аналітик.

Реакція НАТО

Браєн вважає, що це питання є ключовим, оскільки Франція діє самостійно і не може розраховувати на підтримку НАТО відповідно до 5-ї статті. Якщо російські війська нападуть на французькі сили за межами України, це буде виправдано, оскільки Франція вирішила вступити у війну. Примус до голосування за статтею 5 може бути складним.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон розповів, за яких умов ввів би в Україну війська.

Раніше Макрон заявив, що умови безпеки Європи залежать від того, що Росія не виграє війну, яку вона розв'язала проти України.

Також Макрон хоче розпочати дискусію про використання ядерної зброї для захисту Європи. Він готовий зробити французьку ядерну зброю частиною загальноєвропейської оборони.