Борис Джонсон встретился с Дональдом Трампом — обсудили войну в Украине

Джонсон встретился с Трампом и обсудил войну в Украине
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Они обсудили войну в Украине.
Об этом Борис Джонсон сообщил в Facebook.
Встреча Джонсона и Трампа
"Приятно встретиться с президентом Трампом, который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь", — подчеркнул Джонсон.
По его словам, они обсуждали Украину.
"Мы обсуждали Украину, и я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии", — отметил бывший премьер Британии.
Sky News пишет, что Джонсон поехал в США на национальный съезд Республиканской партии. Их встреча продолжалась около 30 минут.
Напомним, 13 июля во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании в него несколько раз выстрелил 20-летний Томас Крукс. Пуля задела ухо бывшего президента. Сам стрелок был убит.
Впоследствии стало известно, что нападающий на Трампа смог беспрепятственно попасть на крышу здания, внутри которого была контрснайперская команда местной полиции. Во время стрельбы на крыше находился только Томас Крукс.
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