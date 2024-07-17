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Джонсон встретился с Трампом и обсудил войну в Украине

17 июля 2024 09:50
Виктория Козырь - редактор
Борис Джонсон встретился с Дональдом Трампом — обсудили войну в Украине
Кандидат в президенты США Дональд Трамп и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. Фото: facebook.com/borisjohnson
Виктория Козырь - редактор

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Они обсудили войну в Украине.

Об этом Борис Джонсон сообщил в Facebook.

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"Приятно встретиться с президентом Трампом, который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь", — подчеркнул Джонсон.

По его словам, они обсуждали Украину.

"Мы обсуждали Украину, и я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии", — отметил бывший премьер Британии.

Дональд Трамп и Борис Джонсон
Кандидат в президенты США Дональд Трамп и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. Фото: facebook.com/borisjohnson

Sky News пишет, что Джонсон поехал в США на национальный съезд Республиканской партии. Их встреча продолжалась около 30 минут.

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Пост Джонсона. Фото: скриншот

Напомним, 13 июля во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании в него несколько раз выстрелил 20-летний Томас Крукс. Пуля задела ухо бывшего президента. Сам стрелок был убит.

Впоследствии стало известно, что нападающий на Трампа смог беспрепятственно попасть на крышу здания, внутри которого была контрснайперская команда местной полиции. Во время стрельбы на крыше находился только Томас Крукс.

США Великобритания Дональд Трамп Украина Борис Джонсон политики

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