Борис Джонсон зустрівся з Дональдом Трампом — обговорили війну в Україні

Кандидат в президенти США Дональд Трамп та колишній прем'єр Британії Борис Джонсон. Фото: facebook.com/borisjohnson

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів зустріч з кандидатом в президенти Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Вони обговорили війну в Україні.

Про це Борис Джонсон повідомив у Facebook.

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"Приємно зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя", — наголосив Джонсон.

За його словами, вони обговорювали Україну.

"Ми обговорювали Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії", — зазначив колишній прем'єр Британії.

Кандидат в президенти США Дональд Трамп та колишній прем'єр Британії Борис Джонсон. Фото: facebook.com/borisjohnson

Sky News пише, що Джонсон поїхав до США на національний з’їзд Республіканської партії. Їхня зустріч тривала близько 30 хвилин.

Допис Джонсона. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 липня під час виступу Дональда Трампа у Пенсильванії у нього кілька разів вистрілив 20-річний Томас Крукс. Куля зачепила вухо колишнього президента. Самого стрільця було вбито.

Згодом стало відомо, що нападник на Трампа зміг безперешкодно потрапити на дах будівлі, всередині якої була контрснайперська команда місцевої поліції. Під час стрілянини на даху був лише Томас Крукс.