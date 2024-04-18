Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Michael A. McCoy

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон заявил, что предоставление летальной помощи Украине прямо сейчас является критически важным. Он считает, что лучше отправить пули Киеву, чем американских бойцов.

Об этом Майк Джонсон сказал в интервью C-Span.

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Джонсон подчеркнул, что угроза отставки после оказания помощи Киеву его не пугает.

"История судит нас за то, что мы делаем. Сейчас критическое время, критическое время на мировой арене. Я мог бы принять эгоистичное решение и поступить по-другому, но я делаю то, что считаю правильным. Я считаю, что оказание помощи Украине оружием сейчас критически важно. Я действительно так считаю", — заявил он.

Спикер Палаты представителей также отметил, что верит в возможность нападения РФ на НАТО. По его словам, Си Цзиньпин, Путин и Иран — это "ось зла".

"Я действительно верю данным разведки и брифингам, которые мы получали. Я считаю, Си, Владимир Путин и Иран — это ось зла. Я думаю, что они координируют свои действия. Я думаю, что Владимир Путин продолжал бы маршировать по Европе, если бы ему позволили. Я думаю, что он может пойти на Балканы. Я думаю, что у него могут быть разборки с Польшей или одним из наших союзников по НАТО", — заявил спикер.

Напомним, посол в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова рассказала детали законопроекта о поддержке Украины. Ожидается, что после многих месяцев задержки помощь рассмотрит Палата представителей американского Конгресса в субботу, 20 апреля.

Также Президент США Джо Байден заявил, что Россия и ее партнеры представляют все большую угрозу для НАТО. По его словам, американская помощь безопасности Украины может противостоять агрессии Москвы.