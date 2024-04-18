Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Джонсон заявил, что предоставление летальной помощи Украине прямо сейчас является критически важным arrow

Джонсон заявил, что предоставление летальной помощи Украине прямо сейчас является критически важным

18 апреля 2024 10:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Джонсон заявил, что предоставление летальной помощи Украине прямо сейчас является критически важным
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Michael A. McCoy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон заявил, что предоставление летальной помощи Украине прямо сейчас является критически важным. Он считает, что лучше отправить пули Киеву, чем американских бойцов.

Об этом Майк Джонсон сказал в интервью C-Span.

Читайте также:

Помощь Украине от США

Джонсон подчеркнул, что угроза отставки после оказания помощи Киеву его не пугает.

"История судит нас за то, что мы делаем. Сейчас критическое время, критическое время на мировой арене. Я мог бы принять эгоистичное решение и поступить по-другому, но я делаю то, что считаю правильным. Я считаю, что оказание помощи Украине оружием сейчас критически важно. Я действительно так считаю", — заявил он.

Спикер Палаты представителей также отметил, что верит в возможность нападения РФ на НАТО. По его словам, Си Цзиньпин, Путин и Иран — это "ось зла".

"Я действительно верю данным разведки и брифингам, которые мы получали. Я считаю, Си, Владимир Путин и Иран — это ось зла. Я думаю, что они координируют свои действия. Я думаю, что Владимир Путин продолжал бы маршировать по Европе, если бы ему позволили. Я думаю, что он может пойти на Балканы. Я думаю, что у него могут быть разборки с Польшей или одним из наших союзников по НАТО", — заявил спикер.

Напомним, посол в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова рассказала детали законопроекта о поддержке Украины. Ожидается, что после многих месяцев задержки помощь рассмотрит Палата представителей американского Конгресса в субботу, 20 апреля.

Также Президент США Джо Байден заявил, что Россия и ее партнеры представляют все большую угрозу для НАТО. По его словам, американская помощь безопасности Украины может противостоять агрессии Москвы.

США
война
оружие
военная помощь
Украина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость