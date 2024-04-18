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Джонсон заявив, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим

18 квітня 2024 10:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Джонсон заявив, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим
Спікер Палати представників США Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Michael A. McCoy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон заявив, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим. Він вважає, що краще надіслати кулі Києву, ніж американських бійців.

Про це Майк Джонсон сказав в інтерв'ю C-Span.

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Джонсон наголосив, що загроза відставки після ухвалення допомоги Києву його не лякає.

"Історія судить нас за те, що ми робимо. Зараз критичний час, критичний час на світовій арені. Я міг би прийняти егоїстичне рішення і вчинити по-іншому, але я роблю те, що вважаю правильним. Я вважаю, що надання допомоги Україні зброєю зараз критично важливе. Я дійсно так вважаю", — заявив він.

Спікер Палати представників також зазначив, що вірить у можливість нападу РФ на НАТО. За його словами, Сі Цзіньпін, Путін та Іран — це "вісь зла".

"Я дійсно вірю даним розвідки і брифінгам, які ми отримували. Я вважаю, Сі, Володимир Путін та Іран — це вісь зла. Я думаю, що вони координують свої дії. Я думаю, що Володимир Путін продовжував би маршувати Європою, якби йому дозволили. Я думаю, що він може піти на Балкани. Я думаю, що у нього можуть бути розбірки з Польщею або одним із наших союзників по НАТО", — заявив спікер.

Нагадаємо, посол у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова розповіла деталі законопроєкту стосовно підтримки України. Очікується, що після багатьох місяців затримки допомогу розгляне Палата представників американського Конгресу у суботу, 20 квітня, 

Також Президент США Джо Байден заявив, що Росія та її партнери становлять все більшу загрозу для НАТО. За його словами, американська безпекова допомога Україні може протистояти агресії Москви.

США
війна
зброя
військова допомога
Україна

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