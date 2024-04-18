Спікер Палати представників США Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Michael A. McCoy

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон заявив, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим. Він вважає, що краще надіслати кулі Києву, ніж американських бійців.

Про це Майк Джонсон сказав в інтерв'ю C-Span.

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Джонсон наголосив, що загроза відставки після ухвалення допомоги Києву його не лякає.

"Історія судить нас за те, що ми робимо. Зараз критичний час, критичний час на світовій арені. Я міг би прийняти егоїстичне рішення і вчинити по-іншому, але я роблю те, що вважаю правильним. Я вважаю, що надання допомоги Україні зброєю зараз критично важливе. Я дійсно так вважаю", — заявив він.

Спікер Палати представників також зазначив, що вірить у можливість нападу РФ на НАТО. За його словами, Сі Цзіньпін, Путін та Іран — це "вісь зла".

"Я дійсно вірю даним розвідки і брифінгам, які ми отримували. Я вважаю, Сі, Володимир Путін та Іран — це вісь зла. Я думаю, що вони координують свої дії. Я думаю, що Володимир Путін продовжував би маршувати Європою, якби йому дозволили. Я думаю, що він може піти на Балкани. Я думаю, що у нього можуть бути розбірки з Польщею або одним із наших союзників по НАТО", — заявив спікер.

Нагадаємо, посол у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова розповіла деталі законопроєкту стосовно підтримки України. Очікується, що після багатьох місяців затримки допомогу розгляне Палата представників американського Конгресу у суботу, 20 квітня,

Також Президент США Джо Байден заявив, що Росія та її партнери становлять все більшу загрозу для НАТО. За його словами, американська безпекова допомога Україні може протистояти агресії Москви.