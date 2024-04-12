Джонсон ведет переговоры с Белым домом о помощи для Украины
Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон ведет переговоры с Белым домом. Он готовится к голосованию пакет военной помощи для Украины и Израиля.
Об этом пишет Associated Press.
Переговоры о помощи Украине
Джонсон ведет переговоры о пакете, который будет отличаться от предложенного Сенатом пакета на 95 млрд долларов и будет включать несколько требований республиканцев.
Предложенный им закон структурировал бы часть финансирования для Киева в виде кредитов, открыл бы путь для США в замороженные активы российского центрального банка и предусматривал другие изменения в политике.
Издание пишет, что спикер месяцами медлил с оказанием помощи, которая обеспечила бы крайне необходимые Украине боеприпасы и вооружения.
"Договоренность не была достигнута. Очевидно, что соглашение должно быть достигнуто не только с Белым домом, но и с нашими собственными членами", — заявил лидер республиканцев в Палате представителей США Стив Скализ.
Джонсон разрывается между республиканской конференцией, глубоко разделенной в вопросе поддержки Украины и двумя претендентами на пост президента, имеющими разные взгляды на позицию страны по отношению к остальному миру.
Действующий президент Джо Байден не раз критиковал республиканцев за то, что они не помогают Украине. Он заявлял, что таким образом они выполняют волю президента России Владимира Путина и наносят ущерб безопасности США.
Ранее представитель Республиканской партии, член Палаты представителей США Мэтт Гейтс заявил, что спикер Майк Джонсон ищет пути решения проблемы с выделением помощи Украине.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал по телефону Майку Джонсону о ситуации на поле боя, в частности, об усилении воздушного террора со стороны российских оккупантов.
Читайте Новини.LIVE!