Джонсон ведет переговоры с Белым домом о помощи для Украины

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: REUTERS

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон ведет переговоры с Белым домом. Он готовится к голосованию пакет военной помощи для Украины и Израиля.

Об этом пишет Associated Press.

Читайте также:

Переговоры о помощи Украине

Джонсон ведет переговоры о пакете, который будет отличаться от предложенного Сенатом пакета на 95 млрд долларов и будет включать несколько требований республиканцев.

Предложенный им закон структурировал бы часть финансирования для Киева в виде кредитов, открыл бы путь для США в замороженные активы российского центрального банка и предусматривал другие изменения в политике.

Издание пишет, что спикер месяцами медлил с оказанием помощи, которая обеспечила бы крайне необходимые Украине боеприпасы и вооружения.

"Договоренность не была достигнута. Очевидно, что соглашение должно быть достигнуто не только с Белым домом, но и с нашими собственными членами", — заявил лидер республиканцев в Палате представителей США Стив Скализ.

Джонсон разрывается между республиканской конференцией, глубоко разделенной в вопросе поддержки Украины и двумя претендентами на пост президента, имеющими разные взгляды на позицию страны по отношению к остальному миру.

Действующий президент Джо Байден не раз критиковал республиканцев за то, что они не помогают Украине. Он заявлял, что таким образом они выполняют волю президента России Владимира Путина и наносят ущерб безопасности США.

Ранее представитель Республиканской партии, член Палаты представителей США Мэтт Гейтс заявил, что спикер Майк Джонсон ищет пути решения проблемы с выделением помощи Украине.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал по телефону Майку Джонсону о ситуации на поле боя, в частности, об усилении воздушного террора со стороны российских оккупантов.