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Джонсон веде переговори з Білим домом щодо допомоги для України

12 квітня 2024 13:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Джонсон веде переговори з Білим домом щодо допомоги для України
Спікер Палати представників США Майк Джонсон. Фото: REUTERS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон веде переговори з Білим домом. Він готується до голосування пакет військової допомоги для України та Ізраїлю.

Про це пише Associated Press.

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Так,  Джонсон веде переговори про пакет, який буде відрізнятися від запропонованого Сенатом пакета на 95 млрд доларів і включатиме кілька вимог республіканців.

Запропонований ним закон структурував би частину фінансування для Києва у вигляді кредитів, відкрив би шлях для США до заморожених активів російського центрального банку та передбачав би інші зміни в політиці.

Видання пише, що спікер місяцями зволікав з наданням допомоги, яка б забезпечила вкрай необхідні Україні боєприпаси та озброєння.

"Домовленості не було досягнуто. Очевидно, що угода має бути досягнута не лише з Білим домом, але й з нашими власними членами", — заявив лідер республіканців у Палаті представників США Стів Скаліз.

Джонсон розривається між республіканською конференцією, що глибоко розділена у питанні підтримки України та двома претендентами на посаду президента, які мають різні погляди на позицію країни щодо решти світу.

Чинний президент Джо Байден неодноразово критикував республіканців за те, що вони не допомагають Україні. Він заявляв, що таким чином вони виконують волю президента Росії Володимира Путіна і завдають шкоди безпеці США.

Раніше представник Республіканської партії, член Палати представників США Метт Гейтс заявив, що спікер Майк Джонсон шукає шляхи розв'язання проблеми з виділенням допомоги Україні. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів телефоном Майку Джонсону про ситуацію на полі бою, зокрема про посилення повітряного терору з боку російських окупантів. 

США
фінансова допомога
Білий дім
війна в Україні

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