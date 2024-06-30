Байдену не доверяют спонсоры — что произошло

Джо Байден. Иллюстративное фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Действующий президент США Джо Байден провел встречу со спонсорами в Нью-Йорке, на которой заявил, что понимает обеспокоенность доноров средств. В то же время спонсоры понимают, что глава государства после дебатов с экспрезидентом Дональдом Трампом выглядел неубедительно для дальнейшего финобеспечения.

Об этом говорится в материале Financial Times.

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Издание пишет, что провал Байдена на дебатах привел к тому, что его спонсоры подняли вопрос его потенциальной замены на другого кандидата. Сам же президент утверждал, что "у избирателей была другая реакция", однако после прений опроса показывают небольшое повышение рейтинга действующего американского лидера.

По словам доноров, настроение в зале было сдержанное, несмотря на то, что Байден выглядел сильнее, чем во время дебатов.

"В то время, как некоторые доноры удвоили свои усилия, чтобы сплотить людей вокруг Байдена, другие настроены осторожнее. Один из демократов отметил, что некоторые мегадоноры из Уолл-стрит намерены продолжать финансировать кампанию Байдена, пытаясь убедить его освободить место для другого кандидата. Другие же намерены вообще отказаться от пожертвований", — говорится в материале.

В предвыборном штабе Байдена заявили о рекордном притоке небольших сумм, ведь за сутки с момента дебатов кампания собрала более 27 млн долларов.

Провал Байдена на дебатах — последние новости

Напомним, после провального выступления Байдена на дебатах с Трампом американская газета The New York Times от имени редакции призвала его не баллотироваться на второй срок своего президентства.

Такие настроения из-за возраста действующего президента возникли у более чем половины избирателей США, которые считают, что Байдена немедленно следует заменить другим кандидатом, несмотря на проведенный праймериз.

В то же время в Белом доме заявили, что Байден выйдет из президентской гонки, если соответствующее решение примут его ближайшие родственники и друзья.