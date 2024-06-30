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Джо Байден теряет доверие спонсоров — СМИ раскрыли причину

30 июня 2024 11:38
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Илья Рябинин
редактор
Байдену не доверяют спонсоры — что произошло
Джо Байден. Иллюстративное фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Действующий президент США Джо Байден провел встречу со спонсорами в Нью-Йорке, на которой заявил, что понимает обеспокоенность доноров средств. В то же время спонсоры понимают, что глава государства после дебатов с экспрезидентом Дональдом Трампом выглядел неубедительно для дальнейшего финобеспечения.

Об этом говорится в материале Financial Times.

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Спонсоры хотят заменить Байдена другим кандидатом

Издание пишет, что провал Байдена на дебатах привел к тому, что его спонсоры подняли вопрос его потенциальной замены на другого кандидата. Сам же президент утверждал, что "у избирателей была другая реакция", однако после прений опроса показывают небольшое повышение рейтинга действующего американского лидера.

По словам доноров, настроение в зале было сдержанное, несмотря на то, что Байден выглядел сильнее, чем во время дебатов.

"В то время, как некоторые доноры удвоили свои усилия, чтобы сплотить людей вокруг Байдена, другие настроены осторожнее. Один из демократов отметил, что некоторые мегадоноры из Уолл-стрит намерены продолжать финансировать кампанию Байдена, пытаясь убедить его освободить место для другого кандидата. Другие же намерены вообще отказаться от пожертвований", — говорится в материале.

В предвыборном штабе Байдена заявили о рекордном притоке небольших сумм, ведь за сутки с момента дебатов кампания собрала более 27 млн долларов.

Провал Байдена на дебатах — последние новости

Напомним, после провального выступления Байдена на дебатах с Трампом американская газета The New York Times от имени редакции призвала его не баллотироваться на второй срок своего президентства.

Такие настроения из-за возраста действующего президента возникли у более чем половины избирателей США, которые считают, что Байдена немедленно следует заменить другим кандидатом, несмотря на проведенный праймериз.

В то же время в Белом доме заявили, что Байден выйдет из президентской гонки, если соответствующее решение примут его ближайшие родственники и друзья.

Джо Байден
США
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Дональд Трамп
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