Байдену не довіряють спонсори — що сталося

Джо Байден. Ілюстративне фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Чинний президент США Джо Байден провів зустріч зі спонсорами в Нью-Йорку, на якій заявив, що розуміє занепокоєння донорів коштів. Водночас спонсори розуміють, що глава держави після дебатів з експрезидентом Дональдом Трампом, виглядав непереконливо для подальшого фінзабезпечення.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

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Спонсори хочуть замінити Байдена іншим кандидатом

Видання пише, що провал Байдена на дебатах призвів до того, що його спонсори порушили питання його потенційної заміни на іншого кандидата. Сам же президент стверджував, що "у виборців була інша реакція", проте після дебатів опитування показують невелике підвищення рейтингу чинного американського лідера.

За словами донорів, настрій у залі був стриманий, попри те, що Байден виглядав сильнішим, ніж під час дебатів.

"У той час, як деякі донори подвоїли свої зусилля, щоб згуртувати людей навколо Байдена, інші налаштовані більш обережно. Один із демократів зазначив, що деякі мегадонори з Волл-стріт мають намір продовжувати фінансувати кампанію Байдена, намагаючись переконати його звільнити місце для іншого кандидата. Інші ж мають намір узагалі відмовитися від пожертвувань", — йдеться в матеріалі.

У передвиборчому штабі Байдена заявили про рекордний приплив невеликих сум, адже за добу з моменту дебатів кампанія зібрала понад 27 млн доларів.

Провал Байдена на дебатах — останні новини

Нагадаємо, після провального виступу Байдена на дебатах з Трампом, американська газета The New York Times від імені редакції закликала його не балотуватись на другий термін свого президентства.

Такі настрої через вік чинного президента виникли у понад половини виборців США, які вважають, що Байдена негайно варто замінити іншим кандидатом попри проведений праймеріз.

Водночас у Білому домі заявили, що Байден вийде з президентських перегонів, якщо відповідне рішення ухвалять його найближчі родичі та друзі.