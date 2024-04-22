Двухпартийная делегация Конгресса США прибыла в Киев
В Киев с визитом прибыла двухпартийная делегация Конгресса США. Это стало еще одним шагом по поддержке Украины со стороны США.
Об этом сообщила пресс-служба посольства США в соцсети Х в понедельник, 22 апреля.
Кто именно из Конгресса США посетил Украину
Среди конгрессменов, прибывших с визитом в Киев:
- Том Кин;
- Билл Китинг;
- Мадлен Дин;
- Натаниэль Моран
US Embassy Kyiv pleased to welcome a bipartisan congressional delegation today — @CongressmanKean , @USRepKeating , @RepDean , and @RepNateMoran . Ваше мнение является еще одним переводчиком, что наше поколение в Украине является беззаветным. pic.twitter.com/yTgYEe006Y— US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) Апр 22, 2024
"Визит является еще одним напоминанием о том, что наша поддержка Украины непоколебима", — сообщается на странице посольства.
Ранее мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на принятие Конгрессом США законопроекта о помощи Украине.
Напомним, что Палата представителей поддержала законопроект о помощи Украине.
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