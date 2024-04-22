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Двухпартийная делегация Конгресса США прибыла в Киев

22 апреля 2024 14:26
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Двухпартийная делегация Конгресса США прибыла в Киев
Делегация Конгресса США. Фото: Twitter Посольства США в Украине
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

В Киев с визитом прибыла двухпартийная делегация Конгресса США. Это стало еще одним шагом по поддержке Украины со стороны США.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в соцсети Х в понедельник, 22 апреля.

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Среди конгрессменов, прибывших с визитом в Киев:

  • Том Кин;
  • Билл Китинг;
  • Мадлен Дин;
  • Натаниэль Моран

"Визит является еще одним напоминанием о том, что наша поддержка Украины непоколебима", — сообщается на странице посольства.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на принятие Конгрессом США законопроекта о помощи Украине.

Напомним, что Палата представителей поддержала законопроект о помощи Украине.

США
Конгресс
делегация
посол
Украина

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