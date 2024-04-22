Двухпартийная делегация Конгресса США прибыла в Киев

Делегация Конгресса США. Фото: Twitter Посольства США в Украине

В Киев с визитом прибыла двухпартийная делегация Конгресса США. Это стало еще одним шагом по поддержке Украины со стороны США.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в соцсети Х в понедельник, 22 апреля.

Читайте также:

Кто именно из Конгресса США посетил Украину

Среди конгрессменов, прибывших с визитом в Киев:

Том Кин;

Билл Китинг;

Мадлен Дин;

Натаниэль Моран

US Embassy Kyiv pleased to welcome a bipartisan congressional delegation today — @CongressmanKean , @USRepKeating , @RepDean , and @RepNateMoran . Ваше мнение является еще одним переводчиком, что наше поколение в Украине является беззаветным. pic.twitter.com/yTgYEe006Y — US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) Апр 22, 2024

"Визит является еще одним напоминанием о том, что наша поддержка Украины непоколебима", — сообщается на странице посольства.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на принятие Конгрессом США законопроекта о помощи Украине.

Напомним, что Палата представителей поддержала законопроект о помощи Украине.