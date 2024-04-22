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Двопартійна делегація Конгресу США прибула до Києва

22 квітня 2024 14:26
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Двопартійна делегація Конгресу США прибула до Києва
Делегація Конгресу США. Фото: Twitter Посольства США в Україні
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

До Києва з візитом прибула двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки. Це стало ще одним кроком підтримки України з боку США.

Про це повідомила пресслужба посольства США в соцмережі Х в понеділок, 22 квітня.

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Серед конгресменів, які прибули з візитом до Києва:

  • Том Кін;
  • Білл Кітінг;
  • Мадлен Дін;
  • Натаніель Моран

"Візит є ще одним нагадуванням про те, що наша підтримка України є непохитною", — повідомляється на сторінці посольства.

Раніше ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на ухвалення Конгресом США законопроєкту про допомогу Україні.

Нагадаємо, що Палата представників підтримала законопроєкт про допомогу Україні.

США
Конгрес
делегація
посол
Україна

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