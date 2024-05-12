К Земле приближается гигантский астероид — детали от NASA

Планета Земля. Фото: Pexels

К Земле приближается гигантский астероид под названием 2015 KJ19. Он пролетит мимо планеты во вторник, 14 мая.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

Читайте также:

Астероид приближается к Земле

NASA отметило, что длина небесного объекта, впервые приближающегося к планете Земля, составляет 107 метров.

Расстояние от него до Земли составит 6,04 миллиона километров, и его скорость движения составляет 83 160 километров в час.

Если астероид приближается к Земле на расстояние менее 7,4 миллиона километров, и его размер превышает 150 метров, тогда в NASA считают его "потенциально опасным объектом".

Астероид 2015 KJ19 не подпадает под два параметра одновременно.

Напомним, NASA сделало снимки огромного солнечного пятна под названием AR3664. Это удалось благодаря космическому кораблю Solar Dynamics Observatory. Сейчас участок в 15 раз больше Земли, однако он продолжает увеличиваться.

Также северное сияние в ночь с 10 на 11 мая появилось в небе над Украиной. Увидеть необычное явление можно было во многих регионах страны. В частности, его заметили над Харьковской, Донецкой, Черниговской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Тернопольской, Ровенской, Волынской и Львовской областями.