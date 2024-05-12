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К Земле приближается гигантский астероид — детали от NASA

12 мая 2024 17:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
К Земле приближается гигантский астероид — детали от NASA
Планета Земля. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

К Земле приближается гигантский астероид под названием 2015 KJ19. Он пролетит мимо планеты во вторник, 14 мая.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

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Астероид приближается к Земле

NASA отметило, что длина небесного объекта, впервые приближающегося к планете Земля, составляет 107 метров.

Расстояние от него до Земли составит 6,04 миллиона километров, и его скорость движения составляет 83 160 километров в час.

Если астероид приближается к Земле на расстояние менее 7,4 миллиона километров, и его размер превышает 150 метров, тогда в NASA считают его "потенциально опасным объектом".

Астероид 2015 KJ19 не подпадает под два параметра одновременно.

Напомним, NASA сделало снимки огромного солнечного пятна под названием AR3664. Это удалось благодаря космическому кораблю Solar Dynamics Observatory. Сейчас участок в 15 раз больше Земли, однако он продолжает увеличиваться.

Также северное сияние в ночь с 10 на 11 мая появилось в небе над Украиной. Увидеть необычное явление можно было во многих регионах страны. В частности, его заметили над Харьковской, Донецкой, Черниговской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Тернопольской, Ровенской, Волынской и Львовской областями.

NASA
космос
планета
астероиды
Земля

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